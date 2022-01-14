百貨迎春推福袋　開運商品、好康優惠搶商機

農曆春節即將到來，業者祭出開運商品及優惠活動搶客。Global Mall新左營車站春節檔期「福虎生風」規劃三大回饋，而備受期待的「福袋」百元就能試手氣，最大開運好禮有價值上萬元的冷暖空氣清淨機。台灣國民內衣店EASY SHOP推出一系列獨家開運內衣，除了福氣的開運紅色外，也強調款式、機能的提升。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-14 11:08:31
Global Mall新左營車站即日起至2月15日祭出三大回饋，包括「百萬點數紅包大放送」，1月28日至2月6日APP會員天天扣5點，即有機會抽中1,000點；「點數5倍贈」大年初一至初五點數天天5倍送；「加碼贈享回饋」刷百貨聯名卡當日消費滿2,000元送100元電子商品禮券。
新春開運享好彩頭，Global Mall新左營車站今年初一至初二加碼推出近300個開運福袋，iMall會員以現金100元購買，內含彩券乙張及開運好禮，最大開運好禮包括價值超過2萬元的Dyson冷暖空氣清淨機、小米空氣淨化器、環球1年份美食券等多項超值好禮。同時，館內多個服飾、美食也推有超值福袋，包括adidas outlet、摩曼頓初一推有688元起超值福袋；返鄉必備的伴手禮，手信坊、新東陽初一也開賣禮盒，每袋888元，福袋價值超過1,100元。
今年EASY SHOP開運®內衣推出超過百餘款色開運內衣，除了紅色系的主打色外，具有春天粉嫩甜美氣息的粉、橘、紫色及好穿搭不顯色的中性色系也有偏好客群，時下女性過年購買開運內衣開始傾向依自己的穿搭習慣、喜好、生肖或星座選擇。
款式上的選擇也更多樣化，除了宅家舒壓必備的無鋼圈款、低v性感款、側包集中款外，今年EASY SHOP更看好大罩杯、輕塑身及單品褲。其中「防擴雙C」系列自推出以來就是長賣熱銷商品，這次適逢春節再度重磅回歸；另外也打造大罩杯女孩專屬的無鋼圈內衣，除了是色彩飽滿豐富的甜美色系外，還是大罩杯女孩夢寐以求的「無痕內衣」；不能錯過的還有「石墨烯魔塑®褲」自在好動還超顯瘦。