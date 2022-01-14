常換男友？王思佳諷魔羯女功利主義　網友秒聯想到「她」

說話直率的女星王思佳，因為綠茶婊話題，被指影射昔日閨密賴薇如，雙方未指名道姓，在社群平台隔空交火，引發網友熱議，王思佳昨（13）日更新頻道影片，被問及對魔羯女看法，直說是「功利主義者」，即便已經有男友，看到好的對象就會不停換，結果有心的網友查詢之後，發現賴薇如就是魔羯女！





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▲王思佳與賴薇如以前是閨密，卻因前男友話題產生隔閡。（圖 ／ 翻攝王思佳、賴薇如臉書）

獅子座的王思佳，向來有話直說，影片裡的QA橋段，粉絲問她「對於魔羯女的看法」，她坦言老公就是魔羯座，對此星座有相當了解，分析魔羯男女最大差別在於「感情」，男生結婚前會處處留情，挑選最適合對象，認定對方後就會全心投入，而魔羯女則是「功利主義者」，找到條件更好的隨時可以換，不像雙魚座的裝可憐，而是理直氣壯追逐新目標，她認為和魔羯女相處，最好不要有工作或愛情上的利益衝突。





網友追問「遇到學人精怎麼辦？」王思佳建議遇到學人精，更要做自己，強調正版是盜版的學不來，對方若是用演的就要演到底，一直硬ㄍㄧㄥ就會倒了。面對同事追問「誰誰誰！講出來」，她則對鏡頭喊話：「不適合桃紅不要再穿桃紅，不要再買我東西了」。





▲王思佳指魔羯女遇到更好對象就會馬上換男友。（圖 /翻攝《王思佳的王美頻道》）

▲王思佳說遇到學人精，更要做自己。（圖 /翻攝《王思佳的王美頻道》）

有趣的是，王思佳更新影片時，原先標題是「魔羯女！學人精！」，上架數小時後改成「元宇宙！學人精」，粉絲在留言處哀號「賴薇如個人問題，不要因為她說我們摩羯好嗎？不公平」。她趕緊在留言處強調，「我分享的星座 都屬個人經驗分享，畢竟我又不是專門星座大師，準不準看個人，我也有摩羯座女生好朋友啊，愛情、麵包怎麼選 本來就看個人，再說一次喔，不准對號入座！」撇清所談的內容與賴薇如有關。



