持續穩定高雄產業民生用水　臨海再生水廠啟用

為因應高雄市臨海產業暨民生用水穩定，高雄第二座臨海再生水廠的「臨海水資源中心」14日正式啟用，預計為高雄市挹注每日3.3萬噸活水，市長陳其邁表示，因應北高雄未來產業發展及台積電進駐，市府團隊將再積極推動楠梓及橋頭再生水廠，以持續開發多元水資源，穩定供應高雄地區產業與民生用水。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-15 10:00:00
為因應氣候變遷致缺水風險大增，高雄市長期以來即重視水資源多元開發，全台第一座鳳山再生水廠108年營運產製4.5萬噸/日，第二座臨海再生水廠110年底營運產製3.3萬噸/日，合計7.8萬噸/日供應臨海工業區，大幅提升區域水資源調度彈性，未來更可配合周邊產業發展水源需求，擴充產量，最高可供應10.5萬噸/日。其中提前110年底正式營運供應再生水予中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端的「臨海水資源中心」未來將為高雄市挹注每日3.3萬噸活水。
陳其邁今日偕同內政部部長徐國勇、經濟部工業局副局長陳佩利、水利署副署長黃宏莆、議員陳致中及中鋼執行副總經理黃建智等人，共同見證高雄水資源開發邁向新的里程碑。
水利局表示，施工團隊歷經3年艱辛建設期，工程技術上除既有污水主幹管增設分流管線創國內首例，並在整廠興建設計導入BIM技術，運用AR、VR進行4D檢視，同時在遭遇COVID-19疫情與國內營建市場缺工缺料層層考驗下，仍設法克服挑戰，提早正式進入營運。
陳其邁也特別感謝內政部補助40.8億元，與經濟部媒合中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端支持市府政策使用再生水，以及多位前任市長及各級民意代表為高雄再生水發展奠定良好基礎，增加大高雄地區水資源調度之彈性。