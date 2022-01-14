T1／台啤英熊發表聲明　尋找蘇一分先生、小姐進場看球

1. 台啤英熊分別於11月27日開幕戰因關鍵判罰最終比數106：107，以及12月31日跨年大戰作客高雄比數113：114，兩場與高雄全家海神對戰賽事接連以一分飲恨落敗。因此，台啤英熊球團決定於1月23日主場賽事尋找「蘇一分」、「熊必勝」先生/小姐進場，只要姓名為蘇Ｘ分或是熊Ｘ勝（音同、字不同亦可），即日起至1月20日前私訊台啤英熊Instagram或Facebook粉專並提供身份證明，經官方人員確認後，於1月23日比賽當天就可以免費攜一名同伴進場，並將座位安排於客隊高雄全家海神板凳區正後方，希望能藉由粉絲的力量，將「輸一分」魔咒的轉向敵隊！
2. 台啤英熊為1月22日、23日學生主題週「英熊求歐趴」特別與台灣最大年輕人社群平台 Dcard 合作。1月13日起至1月17日，台啤英熊球星蔣淯安、黃聰翰將加入 Dcard 創作者俱樂部，開啟個人看板並與 Dcard 卡友進行問答，讓卡友除了能在「籃球板」上與同好討論球賽外，更有機會藉由個人看板直接與球星們回應互動，只要參與本次「台啤英熊xDcard台啤英熊到來」活動球迷就有機會能抽中1月22日、23日英熊場邊席座位兩張，活動詳情請至Dcard 。
3. 台啤英熊本次主場週也將與刑事警察局進行反毒、反詐合作，邀請本屆活動大使元元於1月22日至天母主場開球。除了開球活動外，當天比賽場外也將設有反毒反詐犯罪預防宣導攤位，台啤英熊的「好朋友」刑事Bear以及新北市政府警察局警犬隊將現身比賽現場與球迷互動合影以及有獎徵答宣導活動，盼望台啤英熊球團也能為毒品預防、反詐騙盡一份心力。
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