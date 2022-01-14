越南今年經濟看旺　國際金融機構：將強勁復甦

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渣打銀行專門負責泰國和越南經濟的經濟專家蒂姆·里拉哈潘（Tim Leelahaphan）分析稱，越南近年收入成長多餘支出，抗疫資金充裕；2022年第一季各家工廠產能可能恢復滿載，再加上政府的刺激計劃，今年前3個月越南經濟復甦態勢明顯。
渣打銀行的專家認為，全球貿易環境有助越南2022年出口，進口也將持續保持高位。
匯豐銀行則指出，越南疫苗覆蓋率提高，已從谷底反彈至穩步復甦，相信越南在各方面穩健成長；而越南政府穩定招商引資的承諾，有助生產和出口持續保持在第一位置；勞動市場的解封也有助越南國內消費市場進一步復甦。
不過，中期來看，世銀也提醒，越南經濟恢復正軌要到2023年，屆時越南國內或許才會全面復甦，且沒有新的衝擊。
不久之前，世銀發布的《全球經濟展望》報告也提到，全球經濟雖2021年反彈強勁，但新冠病毒變異株持續造成新威脅，加上通貨膨脹、債務和收入不平等加劇，新興市場與發展中的經濟體復甦將面臨更多不確定性。
該報告預估，隨著前一階段的需求釋放結束、各國財政與貨幣政策退場，全球經濟成長率預計從2021年的5.5%降至2022年的4.1%，2023年恐再下降至3.2%。
疫情作為經濟發展的不確定性因素，對越南衝擊相當明顯。去年7月後，Delta變異株衝擊越南，越南包括胡志明市等南部大城採區域封鎖措施，有些企業讓員工在工廠內隔離，勞動密集型產業如紡織、製鞋相繼出現停工、減產。
最終，去年越南出口雖然強勁，GDP年增率為2.58%，但因疫情影響人流移動，因此全年GDP還是低於2020年的2.91%成長率。