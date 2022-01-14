NBA／KD輪休！哈登獨自領軍慘輸21分 雷霆止5連敗
東區第2的籃網今(14)日主場作戰，當家球星Kevin Durant輪休「背靠背」第2戰，加上Kyrie Irving不能打，James Harden獨自領軍意外跌跤，以109:130西區倒數第2的雷霆，雷霆終止近期的5連敗。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-14 12:12:23
籃網昨日三巨頭合體，輕鬆寫意以26分之差擊敗東區榜首公牛，今日少了兩大巨頭，首節就攻守失序，被雷霆轟下38分，上半場打完籃網以51:70落後，Harden繳出16分獨撐大局。
易籃後，籃網力挽狂瀾，第四節開局攻下一波13:4追到到個位數落後，還讓雷霆慌到發生24秒違例，但替補的Ty Jerome飆進三分，先發後衛Josh Giddey連切帶頭得5分穩住領先，最後再度拉開差距，以21分大勝，終止5連敗。
Harden攻下籃網最佳的26分9助攻7籃板，替補的Cameron Thomas挹注21分，全隊僅2人得分超過20大關，反觀雷霆，先發後衛Shai Gilgeous-Alexander繳出「準大三元」33分9助攻10籃板，Luguentz Dort也有27分，全隊5人得分上雙。