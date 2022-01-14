怕變西安？深圳寵物貓受困大樓 官方速回飼主求助信息
中國新冠本土疫情持續，一度是這波疫情狀況最嚴重的陝西省西安市，也傳出多起強硬抗疫，卻反而導致民眾生命健康受損的爭議事件，引發廣大輿論撻伐。也許是不願民怨擴大，廣東省深圳市近期積極處理民眾需求，連居民的寵物貓受困也火速施出援手，嬴得不少中國民眾讚賞。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-14 12:25:20
綜合中媒報導，深圳龍崗區神舟大樓近日突發新冠疫情，在1月7日凌晨整棟封閉管理，有市民因為出差而將3隻寵物貓寄放在公司，讓同事也能幫忙照顧。然而，大樓封鎖的消息太過突然，封樓前同事又已全部下班，沒來得及帶走寵物貓，讓該民眾非常擔心貓咪的安全：「儲備糧應該夠吃3天，但封控不知道要持續多久。」聯繫大樓工作人員，對方也表示無法進入封控大樓，無法提供幫助。
直到10日上午10點左右，無奈的飼主在深圳衛健委最新發布文章的評論區留言求助，結果在短短5分鐘內就得到了回覆，問她「電話多少」，又說：「會有人和您聯繫」。
報導指出，工作人員很快就致電給該名飼主，商量解決方案，聲稱環境清消人員需要進入大樓進行消毒工作，可以順便幫忙餵食，飼主只需把水和貓糧等送到警衛處即可。
飼主於隔天上午將自動餵食器、水和貓糧送到大樓警衛處，由清消人員將物資消毒後帶入大樓。隔了約2個小時，飼主就接到清消人員傳來的照片，顯示她的3隻愛貓一切安好，貓糧、飲用水也都補足，讓她感到十分窩心：「很幸運深圳這座城市非常有溫度，不會以物種區別生命，認為每一條生命都是寶貴的。也很感謝深圳衛健委幫助我們這麼快就解決了問題。」
※【NOWnews 今日新聞
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