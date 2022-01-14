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聲援林姿妙　國民黨批民進黨司法追殺、為選舉殺紅眼

▲文傳會主委凌濤今日召開記者會聲援宜蘭縣長林姿妙，痛批民進黨為選舉進行司法追殺。（圖／文傳會提供）
▲文傳會主委凌濤今日召開記者會聲援宜蘭縣長林姿妙，痛批民進黨為選舉進行司法追殺。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-01-14 12:32:35

宜蘭縣長林姿妙13日遭到檢調大動作搜索，但今(14)日無保請回，國民黨隨即召開記者會，文傳會主委凌濤批，為了年底選舉，民進黨已經殺紅了眼，要把國民黨割喉割到斷，不斷透過檢調政治抹黑以及名嘴、側翼撲天攻擊，面對民進黨的追殺，國民黨一定要團結。

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凌濤表示，林姿妙的案件就是政治追殺，很遺憾看到從中二補選開始，包含雲林縣長張麗善與台中市長盧秀燕，被檢調與名嘴的攻擊；在林姿妙的案件上，司法若有證據就毋枉毋縱，但現在林姿妙被無保請回，檢方卻都沒有說明。而林姿妙已經名譽受損，這就是民進黨想要達到的政治利益。

考紀會主委李貴敏表示，過去林姿妙對於縣市合併、高鐵到宜蘭都跟民進黨不同調，民進黨才要對林家進行迫害。司法歸司法，不要用司法進行政治迫害，雖然目前尚不知道真相，也尊重檢調，但既然已經知道林姿妙與家人跟案件沒有直接關聯，在沒有證據的狀況下，對縣府父母官可以這樣搜索嗎？無保請回就是沒有證據可以證明，但在證據尚未齊全的狀況下，怎麼可以搜索住宅？

律師簡榮宗質疑，宜蘭地檢署在上午有新聞稿說明案情，這是2019到2020年間羅東鎮的相關弊案，如果前兩年都有相關證據，為何今年才展開搜索？大家都知道今年底要選舉，難免有瓜田李下的嫌疑，更是大砲打小鳥。

媒體提問，這是否可能影響林姿妙提名，凌濤說，司法案件要毋枉毋縱，目前搜索後案情仍不清楚，國民黨批判這樣的政治追殺，更會捍衛林姿妙應該被捍衛的名譽。

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