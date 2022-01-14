巷仔內／總是慢半拍！疫情升溫　北市衛生局又掉漆

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不僅如此，針對確診者到訪過的足跡地點，北市衛生局的公布標準，似乎也與其他縣市不同。針對護理師確診案例，其中案17570與案17571兩例由於居住在台北市，咖啡店、手搖飲料店、薑母鴨餐廳、小火鍋店、便利商店甚至是理髮廳等足跡，新北市政府無不詳盡公布；而為兩例確診案例「工作地」的台北市衛生局，理應公布市內相關確診足跡，但衛生局卻不僅未公布，經媒體詢問後也僅簡略表明「確診個案未涉及不特定、未落實實聯制的地點，因此不需對外公布相關足跡」。
先不論新北市公布的相關足跡，是否是「不特定、未落實實聯制」的地點，重點在於現階段多數確診案例都為Omicron變種病毒株，雖然重症率不高但傳染力相當強，也因此公布確診案例足跡的原因，更是為了提醒在特定時間有經過特定地點的民眾，應當注意自身健康狀況。比起以往「公布足跡可能造成恐慌」的說法，現階段已經是「不公布足跡反而可能造成恐慌」。
從桃機群聚感染事件蔓延擴大為借鏡，從一開始的清潔員與計程車司機，蔓延到到現在已經從歌友會到聯邦銀行，且還有持續擴大的趨勢。雖然北市護理師感染的突破點在醫院，雙北地區也都針對相關人等進行匡列，目前還未傳有疫情擴散的情況，但眼見omicron變種病毒傳染力高，許多只是在該時段「路過」部分足跡地點的民眾，恐怕也可能有傳染的風險，因此藉此提醒民眾多注意健康狀況，可以說是有利無害。
此時如果台北市衛生局再因為長期僵化的官僚體制，而不懂得因應疫情作出變通，在「按規定辦事」的模式下，恐怕將會造成疫情破口而無法察覺。也因為前一陣子疫情暫時停歇，民眾對於防疫的概念也有些許鬆懈，而此時衛生局還不做好即時公開資訊、提醒民眾的把關角色，恐怕未來若是有疫情爆發的狀況發生，人禍因素大於天災影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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