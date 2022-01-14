賤賣亞太寬頻業務　東森王令麟須賠償2億元定讞

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亞太電信主張，公司當時經營的纜線數據機寬頻上網業務（Cable Modem）獲利豐厚，是重要資產，沒有理由出售價值48.6億元的Cable Modem業務；王又曾卻指示王令一及王金世英以綁約方式，將最值錢的Cable Modem業務以5.5倍EBITDA低價出售凱雷集團，換取凱雷以高價購買王令麟的東森媒體公司股權，目的是解決力霸集團財務困境，卻造成亞太22.27億元損失，請求王令麟、王令僑（五子）、王令一、王金世英連帶賠償9億7496萬餘元本息。
掏空案爆發後，王又曾潛逃出境，2016年在美國車禍身亡，2017年法院判王金世英、王令台（長子）、王令一、王令楣（長女）、王令僑4名子女，須和集團幹部共12人連帶賠償亞太263億餘元確定，但認為王令麟是處分個人財產，並非執行東森媒體董事職務，且超過2年求償時效，判王令麟免賠。
亞太不服，針對王令麟部分上訴，經最高法院廢棄發回更審。高院更一審認為，亞太請求損害賠償的時效，從2007年4月25日起算，在2年時效到期前，曾函文通知王令麟給付損害賠償金，並在6個月內提起刑事附帶民事訴訟，按《民法》規定時效重行起算，並未超過時效。
更一審認為，王又曾一家人為求現金入帳供力霸集團周轉，將Cable Modem業務以26.38億元低價賣給凱雷集團，凱雷以每股32.4元高價向王令麟購買東森媒體股權，掏空亞太資產、設備，且王令麟《刑事》有罪定讞，也應負民事賠償責任，亞太電信請求王賠償2億有理由。案件上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴確定。