影／來台前曾以為台灣是泰國！韓國女婿曝愛上台灣的原因
《四方報》報導，許多民眾去國外旅遊時，跟外國人說自己來自台灣，由於發音相似，不少外國人都會誤以為是泰國。來自韓國的新住民「阿燦」就曾拍影片指出，自己來台灣前也把台灣誤認為泰國。「對此感到十分抱歉！但實際了解台灣後，我真正地打從心底愛上台灣。」他更分享自己愛上台灣，甚至和台灣人結婚並搬來台灣居住的心路歷程。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-01 10:00:00
阿燦表示，過往的無知其實是因為自己的旅遊經驗很少，他直到大學才第一次出國去日本，而且在出國前，連韓國的濟州島都沒去過。「對出國旅遊完全不感興趣的韓國朋友們，也常常將台灣和泰國搞混。來台灣前我曾在澳洲待過兩年，當時我認識的所有外國朋友中，我最喜歡的就是來自台灣的朋友們，他們非常熱情和善良，還常常帶我去喝一種『神之飲料』，讓我徹底愛上台灣。」他笑著說，神之飲料就是珍奶，但當時珍奶還沒有像現在一樣在全球捲起流行，他第一次喝時真的是驚為天人。
後來阿燦跟台灣女生亞小姐交往，對台灣文化更加熟悉，再經歷過天人交戰後，選擇來台灣定居。阿燦時常分享台灣和韓國的文化差異，並且在影片中指出他喜歡台灣的諸多原因，內容有趣又新奇，期盼透過發表影片，讓台韓文化進行交流。想看更多內容請到 YouTube原影片觀看完整版喔！歡迎前往韓國女婿阿燦的臉書、YT頻道 追蹤和支持。