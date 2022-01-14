挹注每日3.3萬噸活水　高雄臨海再生水廠正式供水

高雄第二座臨海再生水廠原訂111年供應臨海工業區產業用水，今提前110年底正式營運供應，為高雄市挹注每日3.3萬噸活水，高雄市長陳其邁今（14）日上午偕同內政部部長徐國勇、經濟部工業局副局長陳佩利、水利署副署長黃宏莆、議員陳致中及中鋼執行副總經理黃建智等人，出席「臨海水資源中心」啟用典禮，共同見證高雄水資源開發邁向新的里程碑。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-14 13:35:03
高雄第二座臨海再生水廠原訂111年供應臨海工業區產業用水，今提前110年底正式營運供應再生水予中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端，為高雄市挹注每日3.3萬噸活水
水利局表示，因應氣候變遷致缺水風險大增，高雄市長期以來即重視水資源多元開發，全台第一座鳳山再生水廠108年營運產製4.5萬噸／日，第二座臨海再生水廠110年底營運產製3.3萬噸／日，合計7.8萬噸／日供應臨海工業區，大幅提升區域水資源調度彈性，未來更可配合周邊產業發展水源需求，擴充產量，最高可供應10.5萬噸／日。
高雄市長陳其邁特別感謝內政部補助40.8億元，與經濟部媒合中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端支持市府政策使用再生水，也特別感謝陳菊前市長、許立明前代理市長及劉世芳立委為高雄再生水發展奠定良好基礎，增加大高雄地區水資源調度之彈性；而為因應北高雄未來產業發展及台積電進駐，市府團隊將再積極推動楠梓及橋頭再生水廠，以持續開發多元水資源，穩定供應高雄地區產業與民生用水。