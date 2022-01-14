名家論壇》黃創夏／國民黨「六都掛零」的迫切危機！

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這就是國民黨這個團體「死體化」的象徵，「死體化」源自日文「死に体」，本是相撲用語，被台灣媒體引進和翻譯之後，成了描寫政治組織比「跛腳」更悲慘的境地！
國民黨當下各類莫名其妙的所謂「下一世代救世主」，不管它是姓韓、姓侯還是姓照或是姓朱？都只是在帶領一個政治能力「死體化」的空洞組織，國民黨現有的運作體制早就崩解，支持者對掌權者失去所有的信任，國民黨大大小小的領袖更無法有效和黨員對話，遑論人民，根本無能去化解危機。
他們現在全心全力去大罵朱立倫，合理！
這三個多月，朱立倫毫無領導力，還想躲起來，該罵！
其他人卻也幾乎和朱立倫一樣，除了講講空話之外毫無作為，炮口總是對內的各路人馬之所以痛罵朱立倫，是為了掩飾他們心中的恐懼！
他們心知肚明，「下一個輪到誰？」的巨震即將襲擊，而他們毫無招架之力！
中二選區立委補選之後，「民進黨沒有打不下來的堡壘、國民黨沒有一定穩固的地盤」的氛圍正在形塑，連顏家地盤都可以在短短67天內攻破，這樣的「勝利方程式」證明了擁有無往不利的實力，下一個輪到誰？
當然有人就立刻指向雲林的張家或是花蓮的傅家，然而台中市的盧秀燕才是首當其衝的第一人！
台中市的違建拆除標準在哪裡、台中市處理侵佔國有地案件的原則是什麼、台中市規劃公共建設（例如捷運站的位置）的道理在哪裡、改變規劃的原因又是什麼？
這些疑問不會因為選舉落幕而謝幕，盧秀燕在未來的一年之內，都會被這些疑問如影隨形！
盧秀燕須知再也不可能和她在選前貼的臉書「處世無畏」依然自在，勢必會碰到更多的詰問，若不能說清楚和講明白，顏家的處境就會是盧秀燕的處境！
盧秀燕更不可能實現她臉書上的另一句「和平共存」，地方派系經過中二選區這一役，不會再是國民黨地方選舉的「票倉」而個「負擔」，若盧秀燕還迷信「和平共存」，災劫難逃！
同樣的，在新北市的侯友宜也不必去幻想「歲月靜好」，侯友宜當過朱立倫兩任的副市長，自己也當了三年市長，也要自己去爬梳整理一下：在新北市超過十年以上的時間，所參與的公共建設規劃或是變更，是否也有和地方政經勢力「和平共存」之虞？
侯友宜已經不可能當「自了漢」了，民進黨士氣大振，原本認為2022「先天居弱勢」的懷憂喪志已經被「後天能努力」的氣吞山河所取代，侯友宜不要以為盧秀燕即將面臨的考驗，不會降臨新北市！
台北市也不見得還「萬事平安」，蔣萬安雖是蔣家的「庶子」一脈，蔣介石威權統治與白色恐怖的帳並不會算到他的頭上，中二選區之後的選舉必然會「掘地三尺」，蔣萬安雖是平平穩穩的新好男人，也該花點力氣去搞清楚那些蔣家的堂兄弟們是否有蔣萬安不知道的事情、或者是蔣萬安的父母蔣孝嚴夫婦是否有些蔣萬安所不知道的政壇過往恩恩怨怨‧‧‧
至於桃園市？前一陣子被認為代表國民黨參選機率呼聲最高的邱奕勝，早期曾有一些司法紀錄，看看顏清標家族的被挖地三尺，國民黨和邱奕勝有把握扛住嗎？
如果換將，國民黨還有誰？吳志揚難道敢嘗試當年連勝文和今年顏寬恒的被迫天天替家族澄清的「無差別攻擊」嗎？
台北、新北、桃園、台中，本來國民黨以為穩拿的四都，現在都岌岌可危了，台南和高雄就更不必說了，「六都掛零」的國民黨最難看的未來，必非危言聳聽！
國民黨請好好忙著內鬥吧，閒暇之餘別忘了抬頭看看：
盧秀燕已不可能幻想「和平共存」、侯友宜也別再空想「歲月靜好」、蔣萬安最好祈禱堂兄弟和父母都毫無瑕疵才可能「萬事平安」，本來對國民黨有利的2022大選，風雨飄搖、而且必是腥風血雨！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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