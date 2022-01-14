台中中等以下學校　明起各校暫停跨縣市交流

桃機群聚案持續延燒，桃園市已宣布公私立國小提早一週放寒假，台中市長盧秀燕今（14）日視察西區公所揪團接種新冠疫苗時宣布，加嚴部署，推出「校園加嚴專案」，自明(15)日起停止跨縣市戶外教學、交流，旅行或比賽須延期待疫情緩和後再舉行或取消辦理，校園用餐須加隔板、校內全面佩戴口罩，全面加強師生防護力、提高校園保護措施。



盧秀燕強調，國內疫情緊張，因12歲以下孩童尚未施打疫苗，而12歲以上有部分已打第一或第兩劑，但時間未達施打第三劑標準，相對防護力不夠，這段期間師生安危特別重要，儘管台中目前無本土個案，市府仍超前部署推出「校園加嚴專案」，就是要讓大家放心、平安過好年。



盧秀燕指出，各校陸續開始期末考，下週五寒假開始，有學校安排孩子到外縣市旅遊、交流，「校園加嚴專案」要求台中高級中等以下學校自明日起停止跨縣市戶外教學、交流，旅行或比賽須延期待疫情緩和後再舉行，經查台中目前有15所學校舉行跨縣市活動，市府逐一通知延後或取消，活動取消衍生的損失教育局將補貼經費；另校園用餐也須使用隔板、師生上課或運動均須佩戴口罩。



教育局表示，校園加嚴專案要求各校教師授課、上體育課、拍照及致詞恢復佩戴口罩，避免飛沫傳染，並要求各校於午餐用餐時間維持良好的通風環境、使用隔板，以維護學生衛生安全。



而戶外教學（含畢業旅行）部分，考量師生安全與家長對於孩子的安全關心，市府從嚴評估，明日起停止跨縣市戶外教學，取消行程衍生的損失費用由學校提出，教育局將補助損失費用；另校園開放方面，維持原本「限制性開放」，因應疫情變化不排除未來趨嚴調整。

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