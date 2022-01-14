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農曆新年將到！越南百年「香」村積極籌備

▲在越南的許多村莊裡都能看見大批的製香工人在加緊工作，趕製線香，以應付人們祈福上香的傳統習俗。（圖／Pixabay）
▲在越南的許多村莊裡都能看見大批的製香工人在加緊工作，趕製線香，以應付人們祈福上香的傳統習俗。（圖／Pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-14 14:01:56

《四方報》報導，全球新一波變種病毒株疫情延燒，越南政府縮緊防疫措施的同時，將嚴重打擊傳統產業的銷量。越南有百年歷史的「香」村廣富橋（Quang Phu Cau）近期正為農曆新年的拜神潮忙碌，加緊趕工拜神用的竹製線香，因此出現遍地「香花」的美麗奇景。 

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根據《越南快訊 VnExpress 》，當地村民受訪時指出，「銷量受到疫情影響已經掉了至少30%，過往會有一車一車的卡車進來村子，再把這些香運去全國各地，但現在卡車都進不去。」村民無奈地說。雖然受到防疫政策影響，但村民為了生計，仍然想盡辦法加工，期盼能在農曆年前出貨。 

在越南的許多村莊裡都能看見大批的製香工人在加緊工作，趕製線香，以應付人們祈福上香的傳統習俗。其中位於越南順化市郊的水春村（Thuy Xuan）就是具有百年歷史的著名製線香的「香村」。越南線香，是用木屑加入乳香和肉桂粉等香料混合成黏土，黏在已經混上顏色的竹枝上，使用簡單的機器或人手，把香黏在竹枝上，最後風乾即成。此外，水春村人除了傳統的紅和黃色，也為線香加入了其他不同顏色，這些線香的顏色選擇很多，因此形成特殊的「香花美景」。


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