林姿妙遭檢廉搜索、約談　侯友宜11個字回應

宜蘭縣長林姿妙13日清晨遭宜蘭地檢署指揮廉政署搜索、約談，也引發政治的效應，而國民黨質疑可能跟年底的選戰有關，認為執政黨後續也將政治追殺雲林張家、台中市長盧秀燕，提醒新北市長侯友宜當心；對此，侯友宜今（14）日僅回應，目前這個案子還在偵查中。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-14 14:13:04｜2022-01-14 14:31:16
宜蘭地方檢察署表示，13日指揮廉政署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員，疑似涉貪污罪的弊案，向宜蘭地方法院申請搜索票獲准後，搜索30多的處所，並約詢於30名左右的相關嫌疑人與證人到案；偵辦主因是針對宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅案、109年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所108年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明等數案進行查證。
檢方指出，縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原涉嫌貪污治罪條例的圖利罪，檢察官認為有事實足認有勾串共犯之虞及羈押必要，向法院聲請羈押禁見；被告縣府地政處長楊崇明涉嫌刑法詐欺取財罪嫌，具保5萬元，被告林姿妙、羅東鎮長吳秋齡等人經檢察官訊問後，認為其等所辯各節仍有進一步查證的必要，訊後先行請回，其餘人員訊畢後請回。