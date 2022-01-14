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助移工接種！移民署合作潮州戶政事務所設行動服務櫃台

▲該專案將在31日截止，移民署呼籲在台外來人口趕緊接種疫苗，安心過好年。（圖／移民署提供）
▲該專案將在31日截止，移民署呼籲在台外來人口趕緊接種疫苗，安心過好年。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-14 14:12:25

《四方報》報導，為了提升我國疫苗覆蓋率，各地移民署正積極推廣和實施政策。移民署屏東服務站為推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，特別在潮州戶政事務所設置行動服務櫃檯，提供逾期停（居）留者辦理統一證號服務及協助預約事宜，不用擔心被查緝，都能安心接種疫苗。因該專案將在31日截止，移民署呼籲在台外來人口趕緊接種疫苗，安心過好年。

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而移民署屏東縣專勤隊隊長陳泗村則說，為加速提升逾期外來人口疫苗施打覆蓋率，特別商請屏東縣衛生局於18日下午2時，在屏東市中山路及公園路口設置疫苗快打站，現場也將提供辦理統一證號服務，方便逾期外來人口前來施打疫苗，歡迎踴躍出面、共同防堵疫情，接種第1、2劑者更將提供200元禮券。

移民署屏東縣服務站主任黃仲傑表示，「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」採不通報、不查處、不收費、不管制等四不原則，實施期間即將在31日截止，提醒逾期在台人士儘快接種疫苗，使台灣整體防疫更趨完整。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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