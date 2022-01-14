T1／桃園雲豹因疫閉門開戰　特攻戰英熊復仇蔣淯安絕殺

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兩隊本季第二度交鋒，前次對戰台灣啤酒英熊看板球星蔣淯安在延長賽最後12秒連續投進兩記驚天三分球，包括槍響時的絕殺logo shot，在新北中信特攻主場演出史詩級逆轉秀，至今仍讓球迷印象深刻，此次交手，特攻主場嚴陣以待，誓言扳回一城。
首次對戰雖與勝利擦身而過，仍讓人見識到特攻潛力，當時大物新人謝亞軒扮演板凳暴徒，單場飆進5記三分彈拿下21分，差點成為贏球英雄，此次再戰，謝亞軒的火力發揮勢必再度成為勝敗X因子，只是謝亞軒近2戰突然陷入低潮，分別僅拿0分和4分，能否及時找回手感恐是特攻奪勝關鍵。
週六（15日） 17：30 高雄全家海神VS桃園雲豹
因為洋將問題，桃園雲豹季初表現不如預期，總經理蘇翊傑快刀斬亂麻，換掉洋將中鋒歐頓（Daniel Orton），並簽下領航猿棄將吉倫（John Gillon），希望能重整旗鼓，迎頭趕上，只是吉倫因工作證申請本週還無法確定能否趕上出賽，但雲豹球迷別洩氣，仍有利多消息幫忙打氣，因為211公分的洋將戴維斯（Deyonta Davis）本週有機會上陣首秀，讓「家裡沒大人」的雲豹，可望抒解內線壓力。
不過本週主場首戰就將強碰龍頭高雄全家海神，肯定是場硬仗，兩隊本季首度碰頭，處於哀兵劣勢的雲豹，一旦戴維斯仍無法上場，只能再靠亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）「以小搏大」，想要奪勝，只能寄望本土射手挺身而出，打出「快、狠、準」球風才有勝算。
週日（16日） 15：00 臺南台鋼獵鷹VS新北中信特攻
兩隊曾在上月12日首度交手，當時臺南台鋼獵鷹因洋將還未到位，僅能依靠賈西亞（Chuck Garcia Jr.）獨自撐場，短兵缺將的結果，臺南台鋼獵鷹以81比108慘敗，但時隔1個月再度碰頭，獵鷹陣容大升級，洋將射手喬登（Jordan Chatman）、「新台灣人」阿提諾（William Artino）相繼加入，獵鷹已經組成「復仇者聯盟」準備雪恥。
阿提諾勢必成為全場焦點與勝敗關鍵，上週特攻作客高雄全家海神，結果內線完全失守，被海神立陶宛巨塔庫薩斯（Mindaugas Kupsas）豪取26分、30籃板，如今面對身手更全能的阿提諾，特攻如何壓制阿提諾的內線威力將成首要課題，而獵鷹如能靠阿提諾在禁區取得絕對優勢，搭配外圍火力的適時發揮，將有機會扳回一城。
週日（16日） 17：30 臺中葳格太陽VS桃園雲豹
上週日臺中葳格太陽才在主場大勝桃園雲豹，終止近期的三連敗，沒想到時隔7天，冤家再度碰頭，兩隊的亞洲外援對決絕對是一大看點，太陽菲律賓現役國手何喬登（Jordan Heading）近況火熱，上週主場2戰平均攻下23.5分、5籃板、2助攻和1抄截，而雲豹美菲混血帥哥狄安森也不遑多讓，近2戰繳出場均25分、17籃板雙10數據。
上週日交手，狄安森豪取23分、17籃板，成為全隊唯一亮眼，但若想贏球，雲豹還需更多火力支援，NBA級洋將威廉斯（Troy Williams）上週日失常，僅拿11分、8籃板，不復首秀豪取38分神勇，此戰能否強勢反彈，攸關雲豹是否有機會主場復仇。