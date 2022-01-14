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日前首相海部俊樹逝世　曾見賴清德說「選總統要必勝」

▲2019年前行政院長賴清德到日本見海部俊樹（右），當時海部向賴清德說：「你要參選總統，你一定要必勝。」（資料照／賴清德辦公室提供）
▲2019年前行政院長賴清德到日本見海部俊樹（右），當時海部向賴清德說：「你要參選總統，你一定要必勝。」（資料照／賴清德辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-14 14:46:17｜2022-01-14 14:53:13

日本前首相海部俊樹於9日辭世，享壽91歲，外交部對此深表哀悼，已指示駐日本代表處向海部的家屬轉達我國政府及人民誠摯慰問。2019年賴清德到日本見海部俊樹，當時海部向賴清德說「你要參選總統，你一定要必勝。」

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海部俊樹1931年（昭和6年）生於名古屋市，1960年首度參選眾議員並當選，他總共當選眾議員16次，在職共48年，他於1989年8月至1991年11月之間擔任首相，進行政治改革，2009年他在眾議院大選落選後退出政壇。

1990年8月伊拉克軍隊進攻科威特，導致波斯灣戰爭爆發，美國總統老布希（George H. W. Bush）曾要求日本派遣自衛隊為美軍提供後勤支援，海部俊樹內閣對於派遣自衛隊持慎重態度，後來決定提供130億美元給以美國為首的聯合國部隊，一度引發美國不滿。波斯灣戰爭結束後，他決定派日本海上自衛隊掃雷艇到波斯灣，這是自衛隊成立後首度到海外執行任務。

2019年5月10日，剛卸任行政院長、計畫參選總統的賴清德訪問日本，拜會海部俊樹、野田佳彥和森喜朗等卸任首相。其中，最年長的海部俊樹在向賴清德表示，「你要選總統是不是，你要加油一定要贏喔。」他認為，賴清德若當選總統，台日關係勢必再造顛峰。

針對海部俊樹逝世，外交部表示，深感惋惜哀悼，也對他畢生致力促進自由民主與世界和平的貢獻，表達崇高敬意及感念。


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