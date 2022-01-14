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未加RCEP衝擊有限？　學者：台灣仍要迅速建立替代方案

▲學者建議，台灣未加入RCEP，要趁現在還有時間，迅速建立替代方案。（圖／美聯社／達志影像）
▲學者建議，台灣未加入RCEP，要趁現在還有時間，迅速建立替代方案。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-01-14 15:01:14

由中國主導的RCEP元旦生效，台灣經貿情勢如何發展是產官學界關注的重點。學者表示，台灣出口到RCEP的貨品中，零關稅的資通訊產品佔7成，剩下3成產業不是外銷歐美就是中下游廠商已在海外佈局，衝擊並不如數據驚人。不過學者也強調，要建構替代方案。

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該協議是全球範圍最廣的自貿協定，數據顯示，RCEP成員國覆蓋全球三分之一的GDP，達26.6兆美元（近新台幣734兆2768億元）及人口。2019年，台灣對15個RCEP成員國出達2168億美元（約新台幣5兆9846億元），佔當年出口總額65.9%，且台灣對RCEP成員國累計投資佔對外投資比重8成，顯見RCEP對台灣經貿的重要程度。

面對衝擊，經濟學者沈榮欽表示，台灣出口到RCEP的商品中，資通訊產品佔7成且零關稅，降低了對台灣的衝擊；另外，鋼鐵、汽車產業主要外銷歐美，紡織中下游業者多數在海外佈局，台灣受到的衝擊並不如數字表現得那麼驚人。

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛也表示，就RCEP適用原產地原則相對低門檻來看，台灣短時間內還不需要驚慌。

不過，宋文笛也提醒，台灣確實需要提高警覺，若時間拉長，這些國家在經濟上與中國結盟，將會成為發展阻力最小的途徑，台灣要趁現在還有時間，迅速建立替代方案。

宋文笛的建議是，無論是CPTPP、與美國簽訂台美「貿易暨投資架構協定」，還是雙邊貿易協定（BTA），都是可行途徑。

RCEP生效後，中國如何主導一直是各界關注的焦點。台灣討論度也甚高，因為目前台灣雖是世界貿易組織（WTO）成員，但全球與台灣達成自貿協定（FTA）的只有紐西蘭與新加坡兩國。

以中國與東協（ASEAN）國家為主的RCEP最終目標是希望取消90%以上的關稅，15個成員國中，10國已經通過審核。

對於中國可能在RCEP中獨大，德國柏林的智庫墨卡托中國研究所（MERICS）分析員安達彩（Aya Adachi）表示，各國都普遍意識到自己的處境，並正在探索各種方式維護國家利益。

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