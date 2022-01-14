明起病患分流 陳時中：無症狀或輕症者送加強版防疫旅館
中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，明天起將對患者進行分流，無症狀或輕症，且較為年輕的確診者，將會送往加強版防疫旅館收治。台北市已整備完成，先從送往台北市開始，之後也會陸續增加各地加強版防疫旅館量能，希望能減輕醫療院所的壓力。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 14:53:58
桃機開始實施長程航班落地即採檢新制，採檢陽性即後送醫院，新制上路後已篩出許多境外移入病例，醫療院所的壓力增加許多。由於這波Omicron病毒株傳染許多患者皆為輕症或無症狀，為了減輕醫療院所壓力，將實施病患分流，明日開始，無症狀或輕症、且較為年輕的確診者，將會送往加強版防疫旅館收治。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步解釋，目前長程航班落地即採檢篩出的確診者中，絕大部分都是輕症或無症狀，若又是年齡較輕的患者，就會送往加強版防疫旅館。輕症沒有嚴格定義，基本上只要是年輕人且沒有明顯症狀就會送往防疫旅館。這措施是為了因應這波Omicron病毒株輕症化的趨勢，為了妥善分配醫療資源，保留防疫量能，因此提前啟動分流計畫。（編輯：倪浩軒）
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