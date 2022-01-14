面子放一邊！何妤玟揭離婚關鍵：先保命再說

演藝圈近年藝人們婚姻動盪，許多離婚的夫妻，如李靚蕾、理科太太都因為另一半探視子女，鬧得不可開交，反觀被視為「離婚典範」的女星何妤玟，和前夫保持友好關係，一起照顧孩子，摩羯座的她坦言個性很實際又愛做計劃，「離婚怎麼辦，當然是先保命再說！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

何妤玟在新書《不完美關係，與更好的我自己》透露，夫妻分開後，最難適應的事，就是回家面對一間空蕩蕩沒有人聲的房子，以往下班後回到家，就能看到先生坐在沙發上看電視，兩個孩子互相打鬧玩耍，這些小事讓她感到很幸福。但是離婚後，這8年來每天的喧鬧聲都不見了。





▲何妤玟認為離婚後，最不適應回家的喧鬧聲消失了。（圖／禾禾文化提供）

即便如此，她還是在諮詢師建議下，首先練習「面對孤單」，開始設計一個人的小旅行、投宿在好姊妹家，或是到家附近的商旅住一晚，就為了「練習一個人」，有時甚至一路哭到睡著，隔天睡醒後只能看著鏡子中浮腫的雙眼，安慰自己這一切都會過去。





摩羯座的優點，就是善用生存法則好好活下去。何妤玟說，很多人離婚都會離開熟悉的傷心地，她卻選擇居住在原來的生活圈附近，甚至和前夫住得很近，「不是因為捨不得對方或舊情難忘，而是對當時的我來說，首先要能好好活下去才是最重要的事！」





▲何妤玟認為離婚後的重點，就是維持現有生活、減少轉變。（圖／禾禾文化提供）

她誇張地說，「我就是為了保命！」如果搬離原本的生活環境，對合作照顧孩子會比較不方便，也會失去和這個家的緊密連結，造成自己和小孩內心動盪不安，所以生活環境轉變越小，不需要在變動時刻還花費太多精神重新適應，「我既方便跟前夫協調誰帶孩子，又能彈性配合孩子的作息和她們的活動範圍，同時又可以減低我內心的孤單感，讓我有更多時間療癒自己」。





何妤玟主動和前夫保持友善理性的溝通，面子先放一邊，勇於提出需求，她提醒，在婚姻裡有孩子，或是有狀況需要對方協助時，更要盡量避免製造仇恨，但向外請求協助時，態度一定要溫和、友善與真實，「如果你們是在和平沒有仇恨的情況下分開的，他沒有理由拒絕你；但如果你們之間有太多的仇恨嫌隙，那就另當別論，你哪裡有痛他就往哪裡踩，別還傻傻地奢望他會對你伸出援手」。儘管過程很辛苦，最後結果證明這是她和前夫、孩子三贏的局面。



