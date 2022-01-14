中市「五箭齊發」疫苗施打　預估一週40萬人接種

中市西區公所跟上揪團熱潮，結合鄰近公務機關揪團打疫苗，市長盧秀燕今(14)日特別至視察揪團接種活動，盧秀燕表示，透過「五箭齊發提高疫苗注射專案」，預計一週內約可達成接種約40萬人次，過年前可達到約67萬人次，不排除持續加強服務；另也感謝衛生福利部長陳時中日前對台中市疫苗快打站的肯定。

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盧秀燕表示，台中市宣布下周將啟動「五箭分流」接種政策，「第一箭」為65歲以上長輩可到快打站施打、「第二箭」為可至1922平台預約施打、「第三箭」則是公園、賣場等外展接種站、「第四箭」可向醫療院所預約施打、「第五箭」則是開放職場、社區民眾揪團打疫苗，五箭齊發加快疫苗施打效率。

另外，文心森林公園接種疫苗人數踴躍，盧秀燕說，市府推出五箭齊發將可分流人群；另每個人所選擇的疫苗種類不同，如何注射對自己情況最好，提醒大家依中央最新規定接種，提升自我保護力。

衛生局表示，因應國內疫情變化，中市各合約醫療院所、外展接種站排隊人潮不斷，部分職場及社區透過揪團預約接種時段，方便又快速，統計到1月13日止已受理揪團124場次，已接種81場次共5728人，近期揪團場數明顯攀升。