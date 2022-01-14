英首相府再爆爭議！菲利普親王喪禮前夕　傳派對2連開

英國首相強生（Boris Johnson）政府，近日才被踢爆於2020年5月違反防疫規定，邀請官員到首相府花園開派對，還要求「自帶酒水」，引發輿論譁然。強生雖然已經道歉，但仍拒絕下台，連黨內都傳出反對他的聲浪。然而，事件到這還沒結束，13日又有英媒揭發，去年4月菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）喪禮前夕，首相府連辦2場歡送派對，職員們聚在一塊，喝酒跳舞直到凌晨，顯然又與政府的防疫措施背道而馳。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據英國《每日電訊報》報導，去年4月16日正值全國為菲利普親王哀悼的時期，同時也處於第2階段防疫限制階段，室外聚集最多不得超過6人，並禁止非家庭成員在室內聚會。不過，就在喪禮前一晚，首相府為了2名即將離職的員工，即強生當時的通訊總監斯萊克（James Slack）和私人攝影師，連續舉辦了2場歡送派對。當晚共有約30人出席，有目擊者透露，賓客們酒興很好，並跳舞跳到深夜。報導指出，事發當晚強生人不在首相府，而是前往契克斯（Chequers）鄉間的首相別墅，待到4月17日才返回。由於當時英國的防疫限制也擴及喪禮，連女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）都必須在亡夫葬禮當天獨自坐在教堂一隅，送老伴最後一程，所以當首相府接二連三爆出違規情事時，也引起民眾相當程度的反彈。▲菲利普親王長伴伊莉莎白二世70多載，共同養兒育女、帶領王室，卻在去年先一步女王而去。資料照。（圖／美聯社／達志影像）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 怕變西安？深圳寵物貓受困大樓 官方速回飼主求助信息給我試試看！俄羅斯威脅：敢制裁元首 將視同斷交女王也不挺！英安德魯王子捲性侵 已歸還王室贊助和軍銜