COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

狗會招財是真的！博美直接叼「1.5萬」回家：今天加菜嚕

▲狗會招財是真的！博美直接叼1.5萬現金回家：「今天可以加菜嚕！」（圖／臉書社團《Dogspotting Society》）
▲狗會招財是真的！博美直接叼1.5萬現金回家：「今天可以加菜嚕！」（圖／臉書社團《Dogspotting Society》）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 15:19:28

俗話說「好運旺旺來」、「狗來富」，這些俗語皆非無稽之談，國外的這名網友就養到一隻「咬錢狗」，竟直接從外頭叼回560元美金（約台幣1.5萬），讓飼主又驚奇又興奮！

我是廣告 請繼續往下閱讀
該網友7日時在臉書社團《Dogspotting Society》發文，說明家裡的黑色博美「小熊」不知在哪裡尋寶，直接從外頭叼回一整捆現金鈔票，數一數數字高達560元美金（約台幣1.5萬元），這她感到相當驚奇。可她擔心這是別人的重要財產，於是挨家挨戶與鄰居詢問，可問過一輪後無人認領，所以她就將這筆錢全數捐給當地的無殺戮收容所（local no kill shelter），當作小熊送給收容所的一份晚到的聖誕禮物。

▲黑色博美「小熊」叼回一整捆美金。（圖／臉書社團《Dogspotting Society》）
▲黑色博美「小熊」叼回一整捆美金。（圖／臉書社團《Dogspotting Society》）
如此神奇的機遇讓眾人嘆為觀止，紛紛留言「這是一隻聖狗！」、「天啊！我也要去訓練我家的狗了」、「媽呀！你這隻我可以養嗎？我家的都只會把我的錢弄不見」、「可以請你的狗教我的貓如何做嗎？拜託」。 （編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀