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校園防疫不鬆懈　史哲提醒師生們勤洗手並確實配戴口罩

▲為因應Omicron疫情升溫，防疫作為不能鬆懈。高市副市長史哲與教育局長謝文斌今天前往明華國中及龍華國小視察校園防疫工作。（圖／截自史哲臉書）
▲為因應Omicron疫情升溫，防疫作為不能鬆懈。高市副市長史哲與教育局長謝文斌今天前往明華國中及龍華國小視察校園防疫工作。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-14 16:20:25

因應國內Omicron疫情升溫，防疫作為不能鬆懈。高雄市副市長史哲與教育局長謝文斌今(14)日前往明華國中及龍華國小視察校園防疫工作及關心師生健康情形。除提醒學校提升防疫警戒，特別是師生用餐環境及廁所清消，並要求確實佩戴口罩與勤洗手。

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▲史哲建議學校用餐時使用防疫隔板、注意動線，保持防疫距離。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲建議學校用餐時使用防疫隔板、注意動線，保持防疫距離。（圖／截自史哲臉書）
史哲表示，Omicron變異株傳染性強，快速、短暫的接觸即會導致感染，所以對於公共場合常有多人接觸的物品應加強清潔消毒。在校園環境中，應特別重視師生取餐用餐環境，以及廁所的清消，他建議學校用餐時使用防疫隔板、注意動線，保持防疫距離。

▲史哲認為Omicron變異株傳染性強，快速、短暫的接觸即會導致感染，所以對於公共場合常有多人接觸的物品應加強清潔消毒。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲認為Omicron變異株傳染性強，快速、短暫的接觸即會導致感染，所以對於公共場合常有多人接觸的物品應加強清潔消毒。（圖／截自史哲臉書）
同時，史哲也要求學校需確實掌握全校師生接種情形，並再宣導落實測量體溫、戴口罩、勤洗手等防疫習慣。並請符合新冠疫苗公費施打對象的教職員工生，能盡速配合衛生單位至指定醫療場所接種疫苗，以提升群體免疫力，教室、廁所與校園環境也要定期清消，共同維持校園防疫安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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