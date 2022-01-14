校園防疫不鬆懈 史哲提醒師生們勤洗手並確實配戴口罩
因應國內Omicron疫情升溫，防疫作為不能鬆懈。高雄市副市長史哲與教育局長謝文斌今(14)日前往明華國中及龍華國小視察校園防疫工作及關心師生健康情形。除提醒學校提升防疫警戒，特別是師生用餐環境及廁所清消，並要求確實佩戴口罩與勤洗手。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-14 16:20:25
史哲表示，Omicron變異株傳染性強，快速、短暫的接觸即會導致感染，所以對於公共場合常有多人接觸的物品應加強清潔消毒。在校園環境中，應特別重視師生取餐用餐環境，以及廁所的清消，他建議學校用餐時使用防疫隔板、注意動線，保持防疫距離。
同時，史哲也要求學校需確實掌握全校師生接種情形，並再宣導落實測量體溫、戴口罩、勤洗手等防疫習慣。並請符合新冠疫苗公費施打對象的教職員工生，能盡速配合衛生單位至指定醫療場所接種疫苗，以提升群體免疫力，教室、廁所與校園環境也要定期清消，共同維持校園防疫安全。
※【NOWnews 今日新聞
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