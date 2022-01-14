無印良品新竹最大門市進駐遠百竹北　內部三大亮點搶先看

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由台灣杉木打造「木育廣場」，提供親子購物時的友善環境，現場所使用的玩具也皆為木製，有別於一般塑料製品，讓孩童可在遊戲中體會天然木頭的溫潤與厚實。其中透過「木匠的家」將廢棄木材回收再利用，透過裁切、磨圓，保留木材質樸樣貌，成為擁有溫潤手感的木頭玩具。
亮點二：顧問團隊進駐！家具、造型、體驗全包
在專業服務上，竹北門市開幕即進駐專業顧問團隊，包含「家具配置顧問IA(Interior Advisor)」、「服飾造型顧問SA(Styling Advisor )」與「體驗服務顧問EA(Experience Advisor)」，如果消費者有家具選購需求、服飾搭配建議或美妝保養諮詢，都可免費預約門市顧問，透過一對一的訪談討論，滿足生活上的各種需求。
亮點三：環境永續 推交換繪本服務
竹北門市提供超過700本生活選書，以「童書、生活風格」為主軸，門市也推出「交換繪本服務」，民眾可以將家中不再閱讀的兒童繪本帶來門市交換，每捐出2本繪本，可以挑選1本帶回家。
另外，新開幕門市為了接地氣，也特別推出「單筆消費滿千送限量新竹炊粉一包」的活動，希望讓在地消費者更有感、更願意走入全新門市。