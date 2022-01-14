COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

無印良品新竹最大門市進駐遠百竹北　內部三大亮點搶先看

▲全新開幕的無印良品「遠東百貨竹北店」，打造全新竹最大門市，內部三大亮點搶先看。（圖／業者提供）
▲全新開幕的無印良品「遠東百貨竹北店」，打造全新竹最大門市，內部三大亮點搶先看。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-14 15:36:58

近年來新竹地區發展蓬勃，移入人口增加且住居年齡相對年輕，MUJI無印良品看好當地生活消費市場，在今（14）日正式試營運的「遠百竹北店」打造全新竹最大門市，也是MUJI無印良品全台第55間店鋪。竹北門市占地310坪，在裝潢上除了使用古材、鐵板與土牆外，MUJI無印良品為提供親子購物時的友善環境，特別規劃由台灣杉木打造的「木育廣場」，更攜手「木匠的家」關懷協會，將回收木材製成兒童車、積木等木製玩具，增添店內的童趣氛圍。《NOWnews今日新聞》幫讀者先整理出無印良品竹北店三大亮點，往下看就知道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亮點一 打造親子友善購物環境
由台灣杉木打造「木育廣場」，提供親子購物時的友善環境，現場所使用的玩具也皆為木製，有別於一般塑料製品，讓孩童可在遊戲中體會天然木頭的溫潤與厚實。其中透過「木匠的家」將廢棄木材回收再利用，透過裁切、磨圓，保留木材質樸樣貌，成為擁有溫潤手感的木頭玩具。

▲全新開幕的無印良品「遠東百貨竹北店」打造新竹最大門市，還用台灣杉木打造「木育廣場」，提供親子購物時的友善環境。（圖／業者提供）
▲全新開幕的無印良品「遠東百貨竹北店」打造新竹最大門市，還用台灣杉木打造「木育廣場」，提供親子購物時的友善環境。（圖／業者提供）
亮點二：顧問團隊進駐！家具、造型、體驗全包
在專業服務上，竹北門市開幕即進駐專業顧問團隊，包含「家具配置顧問IA(Interior Advisor)」、「服飾造型顧問SA(Styling Advisor )」與「體驗服務顧問EA(Experience Advisor)」，如果消費者有家具選購需求、服飾搭配建議或美妝保養諮詢，都可免費預約門市顧問，透過一對一的訪談討論，滿足生活上的各種需求。

亮點三：環境永續　推交換繪本服務
竹北門市提供超過700本生活選書，以「童書、生活風格」為主軸，門市也推出「交換繪本服務」，民眾可以將家中不再閱讀的兒童繪本帶來門市交換，每捐出2本繪本，可以挑選1本帶回家。

另外，新開幕門市為了接地氣，也特別推出「單筆消費滿千送限量新竹炊粉一包」的活動，希望讓在地消費者更有感、更願意走入全新門市。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀