柯建銘召集福島食品會議 政院：科學、國際標準為依歸
民進黨立法院黨團總召柯建銘今（14）日邀集日本福島周邊食品相關議題會議。行政院發言人羅秉成表示，近日福島食品相關議題引起各界關注及討論，民進黨籍立委也對此議題表示關心，柯建銘於今日即邀請黨籍立委進行討論，並邀請衛福部及農委會等相關官員到場，針對日本福島周邊食品之相關資訊、國內現行管制措施、檢驗量能及執行情形、以及國際趨勢及發展等議題進行說明。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-14 15:27:07｜2022-01-14 15:33:38
羅秉成表示，目前全面禁止福島週邊食品進口的主要國家僅剩台灣及中國，台灣的鄰近國家、歐盟與美國等，皆已採取全面開放或經檢驗後開放。而日方長期以來關注福島食品相關議題，日前第45屆台日經濟貿易會議開幕式當中，日本台灣交流協會會長大橋光夫也於致詞時提到，台灣應比照歐美先進國家，依照科學數據和國際標準，妥善處理福島食品。
羅秉成強調，政府已多次對外說明，台灣不會進口「核食」，任何國家的食品要進口到台灣，政府都會參考國際標準、科學檢驗，全力為人民的健康把關。
柯建銘表示，本日於辦公室召集行政部門研討福島食品相關議題，與會者包括羅秉成、行政院副祕何佩珊及農委會與衛福部相關官員，主要是1月11日，台日經貿會議開幕，觸碰到此議題，加上台灣欲申請加入CPTPP，黨團咸認此議題無法迴避，故今日召集行政部門與黨團幹部及成員進行內部意見溝通。柯建銘表示，這個議題需要黨團內部意見一致，與行政部門共同來面對。
柯建銘說，席間黨團成員與行政部門進行非常豐富的意見交流，行政部門表示尊重黨團內部的意見，且行政部門也已啟動與各民間團體的意見溝通，相信行政部門將會以科學標準，對福島食品做最嚴格的把關，而黨團與行政部門也會一同與在野黨及社會各界，就此議題進行說明。