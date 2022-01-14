國民黨批政治追殺林姿妙　民進黨：尊重司法都不懂？

針對宜蘭縣長林姿妙及縣府遭廉檢搜索調查一事，宜蘭出身的民進黨立委陳歐珀今（14）日對此表示，這衝擊的不只選情，而是宜蘭核心價值震撼，司法應該勿枉勿縱，查明真相；民進黨發言人周江杰表示，國民黨誣指相關事件為政治追殺，才是企圖用政治影響司法，國民黨堂堂文傳會主委連尊重司法的基本原則都不懂，還扯什麼比例原則，令人遺憾。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-14 15:38:05
宜蘭地檢署昨指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回林姿妙等人約詢，今日凌晨林姿妙被送至地檢署複訊，上午9時12分林姿妙無保請回並離開地檢署。由於目前檢方尚未說明案由，外界都議論紛紛。
出身宜蘭的民進黨立委陳歐珀今日受訪表示，司法應該勿枉勿縱，查明真相，尤其在接近選舉時刻發生，檢調應儘速查明。被問及是否因為選舉而刻意操作？陳說，「至少我所了解，民進黨在宜蘭不會做這種政治操作」。
民進黨發言人周江杰今日對《NOWnews今日新聞》表示，台灣是民主法治國家，此案已進入司法調查程序，基於尊重司法調查的獨立性，民進黨不做任何評論。至於國民黨誣指相關事件為政治追殺，周江杰反批國民黨才是企圖用政治影響司法，國民黨堂堂文傳會主委連尊重司法的基本原則都不懂，還扯什麼比例原則，令人遺憾。