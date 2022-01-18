甜點控快集合！草莓甜點飯店下午茶吃到飽在這裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外還有「抹茶草莓蛋糕」，是選用天然抹茶粉製成蛋糕體，搭配草莓香緹和新鮮草莓，酸中帶甜的好滋味，令人無法忘懷，以及「草莓起司」以餅乾為基底，加入起司慕斯，最後再以覆盆子和綜合莓果醬淋面，並以新鮮草莓點綴裝飾，讓人一口接一口，停不下來。
而1樓大廳酒吧「SociaBility逸廊」也有草莓系列，推出2款個人甜點，「草莓百香蛋糕」巧克力蛋糕體配上櫻桃白蘭地糖水，搭配草莓慕斯及百香果餡，甜而不膩，是草莓控的最愛，以及「草莓千層蛋糕」逾20層薄如紙的細緻蛋皮、草莓果醬製成鮮奶油與焦糖組成的千層蛋糕，滋味令人魂縈夢繫，風味和層次細膩豐富。
除了甜點外，飲品和特調也不能少，其中飲品首推為情侶、閨密們專屬設計的「不能莓有你」1000ml超大份量，以香蕉牛奶作為夾層，並加入現打的草莓冰沙，最後以玫瑰花點綴，象徵著戀人和閨密們初相遇的美好滋味。其他還有像是「草莓花果茶」、「草莓Mojito」等，啜飲一口彷彿置身在英式花園般，有多重層次的味覺享受。
另外，新竹豐邑喜來登大飯店以「偽出國」作為主題發想，推出「春日正好草莓櫻花季」，引領味蕾重溫經典日本甜食與草莓甜點的雙重饗宴；「春日正好 草莓櫻花季」從1月起至3月13日每週六、日及2月4日的下午1在大廳酒吧限時供應，提供多款草莓甜點、日式甜點吃到飽，無限量供應「櫻花草莓千層蛋糕」、「草莓巴司克」、「草莓塔」及日式甜品「草莓大福」、「水信玄餅」、「鯛魚燒」、「黑糖蕨餅」等多達21款甜點。