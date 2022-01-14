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快訊／聯邦銀行群聚感染擴大　北市公布確診夫妻足跡

▲台北市政府14日在防疫記者會上公布一例北市確診案例，與兩例有往返北市的確診案例相關足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府14日在防疫記者會上公布一例北市確診案例，與兩例有往返北市的確診案例相關足跡。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-14 15:52:00｜2022-01-14 15:54:16

新冠肺炎疫情近日在北台灣持續蔓延，原本桃機群聚確診已經從歌友會擴散至中壢聯邦銀行與西堤餐廳。而今（14）日北市除了新增一例居住於台北市的西堤餐廳員工外，另一名確診女銀行員的丈夫也確診，北市府下午也臨時召開防疫記者會，公布3例確診案例的相關足跡。

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▲台北市政府公布聯邦銀行確診女行員與其確診的丈夫相關北市確診足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布聯邦銀行確診女行員與其確診的丈夫相關北市確診足跡。（圖／台北市政府提供）
台北市副市長黃珊珊在記者會上說明，案17738為中壢聯邦銀行女銀行員，確診後匡列丈夫進行檢疫，結果呈陽性反應，也被列為案17771確診。由於兩人居住於台北市，因此北市府今日也一同公布兩人從8日至10日間的足跡。

▲案17801為桃園中壢西堤餐廳工作，但居住於台北市北投區，台北市政府也公布其確診足跡。（圖／台北市政府提供）
▲案17801為桃園中壢西堤餐廳工作，但居住於台北市北投區，台北市政府也公布其確診足跡。（圖／台北市政府提供）
而另一名在中壢西堤餐廳工作的30歲男性，案17801確診者也因為居住於台北市，被列為北市確診者。黃珊珊表示，該案為西堤餐廳的群聚感染的確診者，不過多數公共場所足跡為搭車往返工作餐廳與住家，也提醒在該段時間與確診者有重疊行程的民眾多注意健康狀況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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