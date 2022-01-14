快訊／聯邦銀行群聚感染擴大　北市公布確診夫妻足跡

新冠肺炎疫情近日在北台灣持續蔓延，原本桃機群聚確診已經從歌友會擴散至中壢聯邦銀行與西堤餐廳。而今（14）日北市除了新增一例居住於台北市的西堤餐廳員工外，另一名確診女銀行員的丈夫也確診，北市府下午也臨時召開防疫記者會，公布3例確診案例的相關足跡。
記者丁上程／台北報導
2022-01-14 15:52:00｜2022-01-14 15:54:16
台北市副市長黃珊珊在記者會上說明，案17738為中壢聯邦銀行女銀行員，確診後匡列丈夫進行檢疫，結果呈陽性反應，也被列為案17771確診。由於兩人居住於台北市，因此北市府今日也一同公布兩人從8日至10日間的足跡。
而另一名在中壢西堤餐廳工作的30歲男性，案17801確診者也因為居住於台北市，被列為北市確診者。黃珊珊表示，該案為西堤餐廳的群聚感染的確診者，不過多數公共場所足跡為搭車往返工作餐廳與住家，也提醒在該段時間與確診者有重疊行程的民眾多注意健康狀況。
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