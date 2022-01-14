巷仔內／談兩岸論述、任總統特使出訪 賴清德劍指2024
民進黨在公投、台中市第二選區立委補選接連告捷，副總統賴清德在過程中跑遍全台賣力宣講，讓其再度受到諸多民眾關注，更被視為敲響其問鼎2024總統大位的第一道鐘聲；而賴在宣講的談話內容屢談及兩岸的發言更是讓人耳目一新，再加上現傳出其將以「總統特使」身分出訪宏都拉斯，並可望過境美國，一連串動作，都讓其在2024年總統大選中，佔有一席之地。
記者黃宣尹／特稿
2022-01-14 16:27:49
賴清德上任以來，除致力執行總統蔡英文交辦的業務外，也持續走訪各地請益、推動公益，惟受到疫情影響，今年有諸多計畫的行程只能暫停。隨著前陣子疫情稍緩，民進黨啟動公投宣講，賴清德親自出席106場，就連「國之北疆」東引都實地走訪，隨後為台中立委補選候選人林靜儀、當時面臨罷免的無黨籍立委林昶佐站台，場場談話靈活，對各地民情、各候選人背景瞭若指掌，甚至全程客語演說，讓人眼睛為之一亮。黨內人士就表示，「賴清德更不一樣了，難怪黨公職都想找他宣講」，也奠定賴在黨內超強吸票、固票力。
除了講述公投內容與助選內容外，賴清德也把握機會，在各場合將其兩岸路線講得更清楚，明確說明其兩岸論現就是民進黨一脈相承的兩岸路線。有立委就表示，「公投、罷免、補選的場合頻頻提及兩岸，這當然是想要選總統，在民間反應也確實不錯」。
今日又有消息傳出，總統府已安排賴清德以「總統特使」身分出席宏都拉斯新任總統就職典禮，並可望過境美國，再次讓各界關注，其是否已站穩綠營一哥，並得到總統蔡英文更加信任與支持。黨內人士分析，蔡英文與賴清德2人2年來面對疫情以及各種施政問題，一次次分進合擊，已經以行動證明黨的團結，蔡賴關係是藍營見縫插針。
另有黨內組織人士表示，眼前還有2022地方選舉，屆時若疫情平穩，賴清德全國輔選勢必會更受關注，能否再颳起一陣旋風，會是其能否問鼎2024的關鍵。現在雖然還早，但也絕非納涼時機，從藉由換臉書封面相片寫下「勇敢自信 穩步前進」、在防疫的同時持續走訪全台拜會，還要代表總統出訪，層級不斷拉高，都再再顯示其對2024年選舉的企圖與努力。