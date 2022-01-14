北市疫苗預約系統退場 柯文哲：24日起併入中央系統
因應防疫指揮中心日前宣布縮短第三劑疫苗施打的間隔時間，台北市政府今日（14）上午額外開放北市疫苗預約系統，供民眾預約施打。副市長蔡炳坤表示，民眾預約的情況相當踴躍，系統開放2分鐘就有1萬人完成預約，不到1個小時就有9成的量能被預約滿，現階段只剩下少部分「第一、二劑疫苗」的量能可供預約。市長柯文哲也在防疫記者會上宣布，北市疫苗預約系統只會運作到23日，24日起將會併入中央1922疫苗預約系統。
記者丁上程／台北報導
2022-01-14 16:42:29
針對今日上午的疫苗預約情況，蔡炳坤表示，系統開放2分鐘後就有1萬人完成預約，30分鐘6.1萬人預約，不到1個小時就達9成。也因此截至目前為止，第三劑疫苗的施打量能都已經被預約完畢，只剩下部分未接種第一、二劑的民眾還可以到網路上預約。蔡炳坤也強調，今日的預約系統開了20萬的量能，預約數已經幾乎預約滿。台北市為了因應第三劑疫苗的施打，機乎已經把可以施打的量能都開出來了。
而針對未來北市疫苗預約系統的退場，柯文哲也宣布，由於北市疫苗預約的時程到23日，因此24日起北市相關疫苗預約事項，就會併入中央的預約系統。「24日以後都用1922，但中央要先思考一個問題，24日已經是過年前一個禮拜，過年期間是否有要施打疫苗？」柯文哲說，北市會盡量把施打量能擴充到20萬以上，但中央得提前思考過年期間施打與否的問題，如果照常施打的話，也要提前通知，讓市府方面能夠提前做準備。
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