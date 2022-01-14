交易量近100萬美元！印尼學生將千張自拍照製成NFT

近年來NFT （Non-Fungible Token）正夯，許多人都在研究該如何從虛擬市場撈金。1位印尼的學生Ghozali Ghozalo，在1月9日把將近四年、近1,000張的自拍照「Ghozali Everyday」製成NFT於Opensea交易，在13日的交易量接近100萬美元（約等同於3000萬元新台幣）。

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Ghozali Ghozalo於OpenSea 個人資料中提到，照片包括933張圖像，是他由18到22歲，每天坐在電腦桌前的自拍照。沒想到才兩天，「Ghozali Everyday」系列的NFT總交易量逾280以太幣（約100萬美元），最便宜的「入場價」已達約0.4ETH（1,350美元），較最初售價（0.001ETH）飆升300倍。





發現驚人收益的學生本人，在推特上發文指出，「直到今天我都想不明白為什麼會有人願意買自己的自拍照！但依然非常感謝這些人，讓我這五年來的努力有所收穫。」由於收益很高，讓人相當訝異這段奇妙故事，網友們也很佩服他花四年的時間，每天拍一張自拍照的毅力。



