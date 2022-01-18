追《華燈》住晶華！日本管家領頭訪條通 還變身蘿絲媽媽
近期最夯的《華燈初上》，劇情延燒到第二季越來越刺激，開播至今話題度、討論度不斷，就連劇中出現過的餐廳、條通場景，通通都強勢登上熱搜榜，引起廣大戲迷們的注意，不少人都親自踩點朝聖劇中場景，而緊鄰劇中林森條通商圈的台北晶華酒店搶搭這波熱潮，推出「晶‧華燈初上」住房優惠專案，讓管家親自帶粉絲們體驗各種華燈景點，話題性十足。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-18 08:00:00
《華燈初上》描寫的是80年代台北條通日式酒店的故事，不只角色間的愛恨情仇引人熱議、80年代的華麗穿搭、濃厚時代感的場景，都成為劇迷們熱烈討論的話題，劇中日式酒店「光 HIKARI」取景地點即是位於台北市林森北路條通內的「Sugar Bar」酒吧，已經成為現下最熱門的打卡景點。
晶華酒店表示，即日起到1月30日，將住房結合片中場景導覽、條通文化體驗以及美酒品酩等活動，推出「晶‧華燈初上」住房優惠專案，會由熟知條通文化的日籍管家將帶領房客走訪拍攝景點、認識在地文化的發展脈絡，行程結束後回到酒店二樓的上庭酒廊享受經典佳釀與現場演唱，體驗一場台日混血、越夜越美麗的在地風情巡禮。
條通在日治時期稱為「大正町」，主要是日本官員的宿舍區，分為一條通至十條通，範圍遍及中山北路以東、南京東路以南、新生北路以西與市民大道以北的區域。現今的長安東路為四條通，劃分以南的一、二、三條通，單純是安身立命的新移民，而以北的五、 六、七、八、九條通，則是鈔票飛舞、酒酣耳熱的溫柔鄉，條通內的日式酒店、美食美酒產業也自此開始蓬勃發展，演化出獨樹一格的風華文化。
晶華酒店這次推出的「晶‧華燈初上」住房專案，將由館內的日籍管家帶領房客遊覽片中的人氣場景，以深入淺出的方式講解條通及日式酒店的生成和演變，另外，加價還可享有專業沙龍打造80年代主題妝髮造型服務，讓主題之旅更添氛圍，直接讓民眾化身蘿絲媽媽等片中人物的造型。