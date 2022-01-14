本土疫情燒！又有新防疫保單上市　隔離、確診各可賠5萬

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和泰產險在1月1日推出防疫保單，強調只要接到隔離通知就理賠10萬元，結果搶成民眾搶投保，甚至也引發金管會保險局的關切，和泰產險在考量風險胃納量後，之後宣布在1月11日下午6時下架，也導致當日網站塞車當機。不過，和泰產險也透露，在條款不變、適度調整保額之下，預計下周會推出新防疫保單專案，隔離理賠可能修改為3萬至5萬元。
面對具高傳染力的變種病毒Omicron來得又快又急，讓國人措手不及，新安東京海上產險副總經理暨發言人呂文泉強調，變種病毒Omicron爆出本土疫情，國人染疫風險提高，新安東京海上產險深知民眾對防疫保單的殷切需求，除網路可投保最新上架「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險)，隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，實體通路銷售的「心安疫守」專案，更提供涵蓋全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病等4大保障，除了因隔離或確診分別最高理賠5萬元外，民眾更享有疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險20萬元的高額保障，尤其保單開放自選保障組合，民眾可客製化個人專屬保單，且投保年齡擴大未滿20歲族群，是一家三代防疫最堅實的後盾。
呂文泉還說，「法定傳染病隔離費用保險金」及「法定傳染病補償健康保險金」保障不侷限於新冠肺炎，凡是第一類至第五類法定傳染病都可申請理賠，舉例來說，小新網路投保「防疫隔離險」後，在保險期間內因接觸到感染新冠肺炎患者，遭衛生主管機關開立隔離通知書並於國內接受隔離處置，之後又不幸確診（在保險生效前30天未曾確診），新安東京海上產險將給付法定傳染病隔離費用保險金與法定傳染病補償保險金各5萬元。