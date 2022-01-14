COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

本土疫情燒！又有新防疫保單上市　隔離、確診各可賠5萬

▲本土疫情再起，防疫保單再掀投保熱潮，又有產險業推出新保單，強調隔離、確診各可理賠5萬元。（圖／翻攝王必勝臉書）
▲本土疫情再起，防疫保單再掀投保熱潮，又有產險業推出新保單，強調隔離、確診各可理賠5萬元。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者顏真真/台北報導

2022-01-14 17:02:16

國內新冠肺炎本土疫情再起，防疫保單再湧現投保熱潮，產險公司也相繼推出新保單，雖然和泰產險日前推出「隔離就補償10萬元」的防疫保單已下架，但今（14）日新安東京海上產險網路投保新上架「防疫隔離險」，除隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，無職業類別限制，而且20至74歲投保單一保費666元，強調市場保費最低、理賠最優惠，讓民眾用小錢規劃高保障，是國人防疫最心安的依靠。  

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實，兆豐產險日前也推出的「防疫兆護」新方案，網路投保提供防疫險及疫苗險的雙拼，而且年繳保費672元可買到不限新冠肺炎，而是所有法定傳染病保障，確診馬上給5萬元、隔離給2.5萬元、住院日額每天給2000元最多45天、住院3天以上再給1萬元、喪葬費30萬元。

和泰產險在1月1日推出防疫保單，強調只要接到隔離通知就理賠10萬元，結果搶成民眾搶投保，甚至也引發金管會保險局的關切，和泰產險在考量風險胃納量後，之後宣布在1月11日下午6時下架，也導致當日網站塞車當機。不過，和泰產險也透露，在條款不變、適度調整保額之下，預計下周會推出新防疫保單專案，隔離理賠可能修改為3萬至5萬元。

面對具高傳染力的變種病毒Omicron來得又快又急，讓國人措手不及，新安東京海上產險副總經理暨發言人呂文泉強調，變種病毒Omicron爆出本土疫情，國人染疫風險提高，新安東京海上產險深知民眾對防疫保單的殷切需求，除網路可投保最新上架「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險)，隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，實體通路銷售的「心安疫守」專案，更提供涵蓋全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病等4大保障，除了因隔離或確診分別最高理賠5萬元外，民眾更享有疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險20萬元的高額保障，尤其保單開放自選保障組合，民眾可客製化個人專屬保單，且投保年齡擴大未滿20歲族群，是一家三代防疫最堅實的後盾。

呂文泉還說，「法定傳染病隔離費用保險金」及「法定傳染病補償健康保險金」保障不侷限於新冠肺炎，凡是第一類至第五類法定傳染病都可申請理賠，舉例來說，小新網路投保「防疫隔離險」後，在保險期間內因接觸到感染新冠肺炎患者，遭衛生主管機關開立隔離通知書並於國內接受隔離處置，之後又不幸確診（在保險生效前30天未曾確診），新安東京海上產險將給付法定傳染病隔離費用保險金與法定傳染病補償保險金各5萬元。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀