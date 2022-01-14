體育比賽選手需戴口罩？北市定調：打2劑疫苗滿14天即可
因應中央防疫指揮中心日前宣布，只要是體育活動無論是室內室外都要戴口罩，對此台北市長柯文哲今（14）日下午也在防疫記者會上宣布，「雖然打籃球要戴口罩很好笑，但是沒辦法」，運動就是要戴口罩。至於日前較為爭議的「運動比賽選手是否要打滿3劑疫苗？」柯文哲也宣布只要打滿2劑疫苗滿14天就可以不戴口罩上場比賽。
記者丁上程／台北報導
2022-01-14 16:57:25
柯文哲表示，因應疫情蔓延的緣故，所以相關防疫規範也只好從嚴。「運動就要戴口罩，雖然打籃球戴口罩很好笑，但是沒辦法。」柯文哲說，原則上只要是運動期間，就要戴上口罩。但北市府方面也補充說明，表示若短暫補充水分，或者從事游泳、冷熱水池、烤箱、水療設備、三溫暖等「易使口罩潮濕」的活動，也可以暫時免戴口罩。
而針對日前較為爭議的「比賽選手是否要戴口罩」問題，柯文哲表示，場上的比賽選手與裁判，只要是打滿2劑疫苗滿14天，或是經醫師評估不適合施打疫苗並出具2日內PCR或快篩陰性者，就可以不用佩戴口罩上場比賽；至於曾經確診新冠肺炎者，必須出具康復證明與隔離單，並且施打起碼1劑疫苗，才可上場比賽。至於教練、未上場選手與相關工作人員，在場邊則需全程佩戴口罩。
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