宋慧喬曾是哥的女人！得不到家人祝福 勇敢面對《分手》
韓劇《現正分手中》隨著劇情發展張基龍將帶著宋慧喬遠離家鄉，在得不到家人的祝福下，他希望兩人飛到巴黎建立穩固的感情生活。編劇帝璘談到筆下的角色人選，指宋慧喬說：「演繹情感深度方面，讓人產生共鳴和同理心方面，我想不到還有比她更適合河英恩（女主角）的演員了。」編劇形容張基龍是一個面帶微笑、同時擁有少年與男人的面孔，能夠跨越這兩種男人情感線的演員，「簡直就是在愛情面前誠實以對，為愛賭上一切的男主角尹在國！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-14 22:00:00
編劇帝璘分享《分手》最愛的一場戲，是第3集尹在國雖然得知河英恩是曾經跟哥哥相愛的女人，但依然沒有停止對她的感情，並且獨自來到河英恩家，「宋慧喬和張基龍所表現出的真情和誠意非常的棒。」回想起劇中兩位演員隔著一道門猶豫不定的心，以及當宋慧喬打開門對著張基龍說：「我現在對你感到害怕。」這場戲讓編劇重複看，「我覺得只有宋慧喬和張基龍這兩位演員，才能詮釋得這麼好。」
在構思這部姊弟戀作品時，編劇直言男女主角每場情節安排都不是輕鬆的，這部戲不僅是姊弟戀的年齡問題，還存在著「與哥哥的過去」的現實障礙，「我之所以設定這些障礙，是因為就算面對困難，到底什麼是真愛？以及我們要如何去愛？這是我想要陳述的重點。」
故事裡，對愛情坦誠的尹在國，與比起愛情更在意現實的河英恩，即便在愛情中坦誠、勇敢，有時也會發生衝突和碰撞，在愛情中學會成長，編劇認為這些過程就是《現正分手中》所要表達的「對待愛情的方式」。
八大電視近期連續端出強檔韓劇，除了每週日晚間10點熱播的《現正分手中》，金秀賢與車勝元主演的《某一天》、韓國第一美女金喜善演出的《第9號房》、張娜拉的《Oh My Baby》以及《紅天機》等精采片段，將於15日晚間9點半的《韓劇百分百》特輯中一次播出。