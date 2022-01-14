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看不見的最美？英研究指「戴口罩吸引力增」　尤其是這款

▲英國研究顯示，疫情期間戴口罩反而能增加吸引力。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國研究顯示，疫情期間戴口罩反而能增加吸引力。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-14 17:09:23

新冠肺炎疫情大流行已經爆發2年，帶口罩出門已經成為了日常生活。雖然不少人對於戴口罩有些為抵抗，不過最近英國有研究發現，戴口罩除了降低感染機率，還能讓人看起來更好看，且以普通、一次性的醫療用口罩最具吸引力。

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根據《衛報》報導，英國卡迪夫大學（Cardiff）研究人員指出，無論是男性還是女性，在臉部下半部被遮蓋的情況下，對人更有吸引力。

卡迪夫大學心理系準教授、臉部專家路易斯（Michael Lewis）表示，在疫情爆發之前，口罩被視為與疾病有關，因此不被歡迎。他想要了解，在口罩變成必需品之後，大眾對口罩的觀感是否出現變化。

研究第一階段於2021年2月進行，當時英國民眾已經習慣戴口罩。研究找來43名女性，對不戴口罩、戴著素色布口罩、藍色醫療口罩以及拿著素面黑色書本遮住臉部下半的男性照片，以1至10來評價其吸引力。

參加者表示，戴著布口罩的人比起不戴口罩或是臉被書本遮住的人還又有吸引力，但最具魅力的是戴著普通、一次性的醫療用口罩。

路易斯認為，之所以會覺得戴上醫療用口罩看起來最有吸引力，一方面可能是因為習慣醫護人員常戴的口罩顏色，所以自然而然的聯想再一起，「我們感到脆弱的時候，會覺得帶著醫療用口罩者讓人很安心，並把這種正面情緒轉移到對方身上。」

路易斯指出，疫情改變了大眾看待戴口罩者的心理狀態，現在看見有人戴口罩時，不再會認為「那個人有病，我得離遠一點」。他補充，相關研究結果與進化心理學、人們的擇偶標準都有關係。另一個會覺得有吸引力的原因，也可能是因為口罩讓人把注意力集中在眼睛上，大腦會自動填補看不見的下半張臉，並且美化戴口罩者所致。

目前研究第二階段已開始進行，內容大致相同，只是將參加者換成男性評價女性，雖然還尚未發表，但路易斯表示結果大致相同。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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