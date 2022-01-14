移民署推電子認證預約 助宜花泛梨山地區外來人口打疫苗
《四方報》報導，新冠病毒Omicron變異株來勢洶洶，為使在臺外籍人士安心施打疫苗，移民署北區事務大隊宜蘭縣及花蓮縣專勤隊及服務站等單位，與中區事務大隊及臺中市衛生局攜手合作，於1月17日至18日前往臺中市和平區梨山衛生所設置接種站，運用NGO團體各大群組發送電子海報宣傳訊息，呼籲宜蘭縣大同鄉南山、四季村、花蓮縣秀林鄉及撤固兒部落等偏鄉之移工及新住民朋友們善加利用，以全面提升接種覆蓋率，有效防堵疫情擴散。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-14 17:54:06
移民署為解決偏鄉地區舟車勞頓之不便，組成宜蘭、花蓮及臺中市等跨轄區服務團隊，以電子海報方式廣發各移工及新住民群組，全面宣導預約施打，獲得廣大迴響，陸續接獲移工朋友來電詢問，移民署更將不畏凜冽寒冬，由宜花地區前進梨山，協助近600名移工及新住民朋友施打疫苗。
此次針對尚未接種或符合接種第2劑疫苗之外來人口，18日上午8時至12時、下午1時至3時，只要持個人身分證明文件(逾期亦可)，並出示電子海報通知，於受理時間內至梨山衛生所臨櫃登記即可接種。倘無居留證號之外籍人士，移民署亦會在接種站現場即時提供受理統一證號申請的貼心服務。
北區事務大隊林澤謙大隊長表示，「安心接種專案」執行至1月31日為止，這次由北區大隊、中區大隊及臺中市衛生局擴大組成專案服務團隊，展現跨機關合作的服務效能。因此再次提醒泛梨山地區之移工及新住民朋友，請於18日前往梨山衛生所施打疫苗。如果已在臺逾期居(停)留，過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點進行查察。期望無論是失聯移工、或是逾期之新住民及外籍人士，大家皆能有效提升保護力，全國齊心抗疫。