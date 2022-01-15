「東方神起」昌珉自認蜘蛛人戰衣 準備1年9個月當惡魔
韓團「東方神起」成員昌珉時隔1年9個月，終於發新專輯《Devil》，他請隊友允浩擔任記者會主持人，談及回歸樂壇，昌珉說：「因為是時隔許久的專輯，所以更加努力準備，盡可能的嘗試多樣的風格類型，作為公司在2022年首位發行作品的打者，覺得很榮幸也很激動。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-15 12:07:36
昌珉專輯同名主打歌《Devil》，翻唱自瑞典歌手兼製作人Alex Runo在2021年發表的同名歌曲，再加上昌珉親自填寫的歌詞重製，歌詞講述即使在艱難的現實中，也不會屈服於惡魔的誘惑，堂堂正正向前邁進的強烈意志。
昌珉的音樂，不可或缺的部分就是「高音」，主打歌增添原曲沒有的高音與即興演唱，展現昌珉的唱功與高音。昌珉表示，劉英振製作人要求歌唱的細節表現，面對高難度演唱，依靠不懈努力練習才達成；身為作詞者，他直言公司並沒有因為是自家藝人而特別通融，被淘汰數次後，很慶幸這次能夠被選上。
《Devil》共收錄6首歌曲，昌珉把自己的歌唱魅力比喻成蜘蛛人的戰衣，不僅多樣且能進化，隨著時代發展，唱法也有變化，自己也在學習之路上前進，有信心展現如變色龍般的面貌。《Devil》已在台數位發行。