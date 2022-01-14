作家網紅認了買讚！爆料這些人也有：就是商業行為

李靚蕾13日再舉蕾神之錘，公開王力宏2021年買網軍的證據，請款單、社群媒體讚數截圖全曝光，引起各界議論。臉書粉專擁有21萬追蹤數的作家黃大米，坦承在前公司也買過粉絲數，更爆料很多藝人、政治人物的讚都是買來的，連YouTube訂閱數、瀏覽人次都可以買。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-14 18:30:00
黃大米表示，之前任職某網站公司，負責操盤流量與經營官方粉絲團，主管每星期瘋狂追殺數字，小編快崩潰，她壓力也很大，直到友人無意間透露，上知名拍賣網站就可以買讚，便花500元，買了約1500個讚，並以自己的粉絲團做實驗，果然，粉絲數瞬間成長了1500個。
「買讚衝人氣真的沒什麼啦！」黃大米認為，這就是一個商業行為，很多明星跟名人的讚也都是買來的，「就算你不買，經紀公司也會幫你買，因為如果這位明星或者名人的粉絲數太少，經紀公司就很難推銷給廠商，廠商很在乎粉絲數字，因此名人買讚就是鞏固顏面，增加競爭力。」
不過黃大米說，實際上有沒有人氣跟實力，看留言跟分享數會比較準確，廠商也不是笨蛋，如果發現粉絲來自印度，就知道是買來的，形容買讚就跟整型一樣，「雖然不是真的，只要做的好，就充滿商業價值，以及賞心悅目。」（編輯：楊穎軒）