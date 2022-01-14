創造1成GDP！移工為菲律賓經濟命脈 母國議員盼守護權益
▲菲律賓海外移工眾多，創造顯著的經濟價值，讓政府更加重視其權益。（示意圖／北市觀傳局）
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▲菲律賓海外移工眾多，創造顯著的經濟價值，讓政府更加重視其權益。（示意圖／北市觀傳局）
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-14 17:53:09
《四方報》報導，菲律賓海外移工眾多，創造顯著的經濟價值，2021年11月，菲律賓移工匯回家的款項就高達25億美元，被視為「海外英雄」，也讓政府更加重視其權益。菲國政府除了近期通過法案，宣布將成立「移工專責部門」，負責移工各項事務並提供一站式文件申辦服務外，在與台灣當局談判重啟引進的過程中也堅持，不能將登機前檢疫費用轉嫁至移工。
菲律賓總統杜特蒂於2021年12月30日簽署通過一項法案，宣布將成立「移工部門」（Department of Migrant Workers, DMW），取代原本的「菲律賓海外就業署」，彙整分散在各政府單位旗下管理移工事務之行政資源，以簡化移工事務處理的流程。移工部門未來將負責移工招募、聘雇、解聘等事務之管理及法規訂定，並針對非法招募、人口販運等人權侵害事件發動調查，同時將提供移工「一站式服務」，提高各項文件申辦之方便性。
根據外媒報導，準備再次參選的菲律前議員金果·埃斯特拉達（Jinggoy Estrada）近日也表示，海外移工憑藉意志力、勇氣和對家人的愛，到海外辛苦工作並面臨挑戰，為國家經濟付出顯著貢獻，堪稱現代英雄，值得「全部的支持」；表示若自己當選議員，將確保該部門有足夠的資金運作，以守護移工福祉。根據菲律賓海外就業署（POEA），「移工部門」目前正在籌備階段，預計將於2023年正式啟動運作，該署目前將負責制定規範移工部門之相關政策和規定，並將提交預算案供審核。
據勞動部統計，截至2021年11月底，我國移工總數約67.5萬人，其中有約14.3萬人來自菲律賓，佔總數約21%。而菲律賓海外移工人口眾多，2019年統計就高達220萬人，這些移工支撐起母國經濟命脈，貢獻大量海外匯款，佔全國GDP將近一成，即便在疫情下總額也相當驚人。根據最新統計，2021年11月，菲律賓移工匯回家的款項就高達25億美元，相較於2020年同期上升5.1%；而去年前11個月的匯款金額加總更達284.3億美金，相較2020年同期成長5.2%，相當驚人。