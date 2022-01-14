名家論壇》網路溫度計／2022台北市長4搶1？

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，數位傳出的可能性參選人選，最有可能代表國民黨出戰的蔣萬安，網路好感度也領先眾人，好感度比值0.96。根據國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，目前內部各項民調，蔣萬安呈現穩定領先，在選民結構偏綠的大同區、萬華區，民調還有些微上升，後勢選情看好。外界認為，蔣萬安的主要假想敵應該還是陳時中。陳時中過去這段時間，因為防疫，擁有高網路聲量，力壓眾人，不過也因為「驚」句連發，惹出不少風波，包括針對一年打四劑疫苗若出狀況回應「我沒辦法負責」、高端疫苗認證受阻辯駁「世界不是只有美國」，甚至面臨脫罩高歌違反防疫規定的爭議，陳時中解釋「我只唱兩首」似乎也不被部分網友接受，除了模糊防疫上的表現，連網路好感也受到拖累，雖然有高網路聲量，但好感度比值0.62，在所有人中墊底。
林佳龍補選有功聲勢大漲有望出戰北市長？黃珊珊殺出重圍緊追蔣萬安
反觀過去因為太魯閣翻車意外事件下台的林佳龍，沉潛許久後，這次擔任林靜儀競選總部主委，不僅衝出個人聲量高峰，更順利替民進黨拿下中二補選，林佳龍功不可沒，帶動一波個人聲勢上漲，大家也在猜測有沒有可能趁勢復出，投入台北市長選戰？從網路好感度來看，林佳龍的好感度比值0.71，超車藍營認為的「最大假想敵」陳時中。
不只藍綠積極布局台北市長人選，台北市副市長黃珊珊更被視為柯文哲接班人，可能投入2022台北市長選舉，近期黃珊珊因為積極防疫有不少曝光機會，表現受到肯定，儘管日前傳出親民黨籍的她要批「白袍出戰」，引起民眾黨內異音，但從數據來看，並沒有造成負面影響，好感度比值0.9，仍然緊追在蔣萬安之後，有沒有機會在藍綠中殺出一條路，成為外界關注的焦點。
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年07月16日至2022年01月11日。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北市長潛在參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」