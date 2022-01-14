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餐廳禁內用、尾牙停辦？柯文哲：應考慮推動疫苗護照

▲針對尾牙是否停辦、餐廳是否禁止內用一事，台北市長柯文哲14日表示，推動疫苗護照才是解方。（圖／台北市政府提供）
▲針對尾牙是否停辦、餐廳是否禁止內用一事，台北市長柯文哲14日表示，推動疫苗護照才是解方。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-14 17:56:45

新冠肺炎疫情近日在北台灣逐漸蔓延，原本桃機的群聚感染也逐漸從歌友會，延伸至中壢聯邦銀行與西堤餐廳。由於適逢農曆年前的尾牙季，對於是否禁止尾牙舉辦，台北市長柯文哲在今（14）日北市的防疫記者會上指出，他從早上開始想到現在，內心舉棋不定，因為到現在為止，雖然有疫情，但大部分還是可以找到關連性，真的不明感染源不多，沒有達到10例以上。

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柯文哲表示，現在機場、防疫旅館、醫院等區域，感染防不勝防，中央應該要考慮開始推動疫苗護照。「只要打滿2劑超過14天或是已打第三劑，感染機會就不大。」柯文哲強調，如果不推動疫苗護照進行區隔，馬上就會面臨餐廳關閉、運動戴口罩等問題，「日子會過不下去，應及早考慮開放國內版疫苗護照，否則對民生經濟影響太大。」

至於是否要因應疫情取消一般公司行號舉辦尾牙活動，或者禁止餐廳內用？對此柯文哲表示，不明感染源不多，沒有達到10例以上，「在疫情還沒有散開到無法控制的情況下，要下令停止內用，這不得了。」柯文哲強調，再次禁止餐廳內用，恐怕會有問題，因為無法保證民眾只在北北基活動不到南部。

柯文哲也提出個人的見解，主張用台北通連接中央健保系統，只要符合打滿2劑且滿14天者就用綠色通行證，可以進餐廳吃飯不用戴口罩，不符合的人就用隔板，他強調不要為了10、20%的人把經濟封鎖掉，因此他認為最後解決方案是用疫苗護照，所以餐廳到底要不要關掉，他只有這個建議但沒有馬上的答案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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