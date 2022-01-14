力推改革　王國材將訪台鐵各地方工會溝通

台鐵改革受我國上下矚目，交通部今（14）日表示，為深入了解台鐵人員心聲，交通部長王國材今日啟動拜訪台鐵工會各地分會，在交通部主秘黃荷婷、台鐵局長杜微陪同下，首站到基隆分會與台鐵工會理事長陳世杰、秘書長張文正等人座談，討論台鐵改革與未來方向。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-14 18:01:04
交通部表示，工會關注老車汰換、人力福利待遇、服制裝備品質、營運定位、政策負擔等議題。王國材也分享對於台鐵未來的看法及願景，並責成相關單位研議，期盼落實台鐵改革的同時，更一同提升台鐵工作環境、待遇福利。
為回應外界對於台鐵改革期待，交通部表示，已優先推動安全改革，透過人、車、路三面向檢視，持續進行工地安全強化、風險路段改善、軌道安全提升，並強化組織橫向聯繫、召開高階技術會報，建置安全管理系統，以及激勵機制等改革作為，此外，也完成鐵路法優先法案修正，就國營鐵路資產活化進行鬆綁，目前已排入立法院審議，另國營台鐵公司組織條例也已完成初稿，尚待與工會溝通確定。
交通部說明，台鐵在我國公共運輸貢獻甚鉅，為持續提供國人安全便利的運輸，近期已規劃由王國材拜訪台鐵各地工會幹部及代表，逐一聽取對於台鐵改革看法及臺鐵未來的建議，獲取推動台鐵改革道路上最大共識，交通部期盼能透過臺鐵安全改革與組織轉型，使台鐵員工更能安心、專心於工作，並持續提供民眾安全、準時的基處運輸服務。