沒看過就落伍了！沈浸式互動正夯　上半年4大話題展覽

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喜愛拍照的朋友，絕對不能錯過將於1月18日盛大開展的《Gaki Hip IG美術館》，有別於許多美術館和博物館對於攝影的嚴格規範，《Gaki Hip IG美術館》以現今自媒體當道的時代為主題，規劃15個沈浸式互動空間，以迷人繽紛的顏色結合台灣特色元素，包括有超夢幻滿滿粉紅色的「棒棒冰廊道」、「夾娃娃機」、超越現實有繽紛色系超大鳳梨的「鳳梨廣場」等，更鼓勵參觀的民眾可以盡可能地拍照片，並將拍攝出來的照片分享至社交媒體，來一場繽紛派對！
《teamLab 未來遊樂園＆與花共生的動物們》人人都是藝術的創作者！
說到沈浸式展覽，當然一定要提到「teamLab」，每個角落都是拍照景點，這次《teamLab 未來遊樂園＆與花共生的動物們》，最大特點是作品將以電腦程序實時繪制而成，所有的光影變化都會受到人們行為舉止持續發生變化，每一個觀眾都是這場即時藝術的創作者及參與者，記得把握機會拍下最美的一瞬間。
《會動的文藝復興》跨越時空探訪文藝復興時期，540°環場投影聲歷其境！
有想像過置身文藝復興時期嗎？《會動的文藝復興》藝術展透過科技技術，讓文藝復興時期的各式名作藝術畫作活了過來，帶領觀眾穿越時空參訪300年精華，不必搭飛機前往10個國家，就能飽覽36家世界級博物館的世界珍品，包括「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫「末日審判」，可以距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，此外達文西、拉斐爾、米開朗基羅及喬托等大師的名畫，也會透過5米高540°環場投影動起來，觀眾可以實際走入作品當中，搭配立體環繞音效，來場兼具教育性、娛樂性的沈浸式藝術饗宴（將於1月22日在台北花博流行館開展）。
《神偷奶爸大視界》踏入動畫電影場景和小小兵互動合照！
最受小朋友歡迎的動畫IP「小小兵」，現在也有沈浸式展覽可以體驗了，《神偷奶爸大視界》國際巡迴特展於今年年初來到台北華山文創園區，以1:1比例完整還原動畫角色與場景，讓觀眾能夠與經典角色重逢合影外，還能像小小兵一樣穿梭於格魯實驗室、女孩的房間等經典場景，此外更規劃「小小兵特區」以及「小小兵年代區」，除了可以透過超多種高科技體感遊戲和小小兵互動以外，還能看到從有機體、石器時代來的各種年代造型小小兵。