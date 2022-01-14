台鐵新列車上線！春節再加開114班 19日開放訂票
台鐵今（14）日宣布，運用甫經上線的全新EMU3000型及EMU900型電聯車，於春節疏運期間規劃再加開114列次加班車，而此次春節連續假期疏運共加開423列次，東線運能增加28.9%，西線運能增加5.7%，南迴線運能增加32.7%，創歷史新高，19日0時起同步開放網路、電話語音及超商訂票。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-14 18:17:08
加開列車東部幹線部分，投入EMU3000型自強號加開樹林=台北=花蓮=台東20列次、樹林=台北=玉里18列次及EMU900型區間快車加開樹林=台北=花蓮18列次，合計56列次。
西部幹線部分投入PP推拉式自強號加開七堵=潮州4列次、EMU900型區間快車加開七堵=台北=台中=嘉義開18列次、新竹=台中=高雄18列次，合計40列次。南迴線投入EMU900型區間快車高雄=台東18列次。
台鐵表示，今（2022）年春節連續假期疏運共加開423列次，東線運能增加28.9%，西線運能增加5.7%，南迴線運能增加32.7%，均創歷史新高，且加班車以設備新穎、乘座舒適之EMU3000型自強號及EMU900型電聯車為主，提升服務品質。
假期期間台鐵另備有自強號等預備編組，將視運旅需求機動加開，另於1月17日、18日及2月17日、18日已加開大專生優惠列車計16列次，便利大專學生提前返鄉及節後返校，同時發揮移峰填谷功能，目前除節前、節後熱門班次已售完外，其餘時段及1月17日、18日大專生優惠列車均有餘票，歡迎民眾多加利用。本次再加開班次訂於111年1月19日0時起同步開放網路、電話語音及超商訂票。