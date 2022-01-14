再傳印尼漁工入境澎湖驗出確診 縣府掌握29名接觸者
《四方報》報導，去年12月16日，一名漁工檢疫期滿後被驗出陽性確診，但尚未等到檢驗結果出爐便搭機前往澎湖縣，引發各界關注；如今再傳類似案例，澎湖縣衛生局表示，已經追蹤29名接觸者進行集中檢疫。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-14 18:27:00
澎湖縣政府今（14）日傍晚表示，一名33歲印尼籍漁工去年12月22日從桃園入境，13日檢疫期滿，搭乘17時20分華信AE787台中前往澎湖班機，14日應雇主要求至部立澎湖醫院PCR採檢陽性（CT32），現收治於三總澎湖分院負壓病房，衛生局已追蹤29名接觸者採檢並要求集中檢疫。
澎湖縣政府指出，該名漁工病毒量低，入境澎湖後足跡從澎湖機場至案山宿舍，目前先要求該案至醫院隔離採檢，如果連續呈陰性反應，可解除隔離。另外相關接觸者若同為陰性，亦可解除隔離，請民眾適度提高警覺，但不必恐慌。
澎湖縣政府表示，該案類似去年12月16日從高雄入境澎湖的印尼籍漁工案16896，其在結束自我健康管理時採檢陽性（CT37），但尚未待檢驗結果即搭機至澎湖。由於案16896病毒量低，隔2日後再次PCR檢測CT值為42.9，縣府在110年12月18日即解除案16896及接觸者的隔離。