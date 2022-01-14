李靚蕾翻臉不認人？昔為王力宏助理慶生　今切割對方黑道

李靚蕾11日深夜再發長文，指控王力宏帶3名男士硬闖家門，表明對他們並不熟識，王力宏經紀公司自揭身分，其實他們都是王的助理、工作人員，蕾神依然對其表達強烈敵意，不願他們進家門，但網友挖掘王力宏的微博，發現這位助理跟王力宏夫妻相當熟絡，他們2014年為該助理慶生，舉辦派對下廚做菜，李靚蕾現在把對方貶為黑社會人士，似乎有點翻臉不認人。





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▲網友指出，王力宏的貼身助理跟隨12年，卻被當成黑社會。（圖 / 翻攝微博）

▲王力宏常在微博稱讚助理，還曝光為他慶生照片。（圖／翻攝王力宏微博）

▲王力宏為助理慶生時，李靚蕾（左）也在一旁祝賀，氣氛相當熱絡。（圖／翻攝王力宏微博）

王力宏當年甫認愛後，和李靚蕾愛得濃烈，也曾貼身陪伴老公巡迴表演，對他身邊的工作人員有一定認識，尤其是這位貼身助理，跟著王力宏許多年，被他稱為「六星級助理」，王力宏還在微博多次幫他慶生，當時李靚蕾也在慶生行列。





對此，一名追王力宏多年的粉絲也證實說法，指助理「之前被當保姆司機使喚」。2名助理是王力宏婚後幫忙照顧妻小，身兼司機及保姆，連聖誕節家裡開趴要布置時，也由助理幫忙，更不只一次出現在夫妻生活照中，不太可能沒見過他們的子女，反擊李靚蕾：「用得著人家的時候叫人家小助理，用不著的時候叫人家黑社會。」





▲粉絲指出，王力宏在豪宅辦聖誕趴時，助理也有幫忙李靚蕾布置。（圖／翻攝王力宏微博）

也有網友站在李靚蕾的角度看，「誰出錢誰是雇主聽誰的，小助理聽誰的呢！」、「李說她只認識這兩個助理，不認識第三個素未謀面的陌生人」、「你也知道助理是王力宏那邊的啊，這都和他正主鬧掰了，不是陌生人難道還是親人啊」。





而李靚蕾的長篇小作文，影響力也持續減弱，第一篇微博文章點讚數上千萬，比迪麗熱巴等女星還受歡迎，第二篇還有5、600萬點讚數，快速汲取網友們的關注，但隨著邊際效應遞減，目前文章僅剩5、60個萬讚數，顯示吃瓜群眾對此新聞產生疲乏，網友建議，若要解決夫妻問題，還是訴諸法律定奪，用輿論爭取民意支持，似乎不是長久之計。



